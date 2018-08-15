Українець встановив світовий рекорд швидкості на вітчизняному електромотоциклі
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Сергій Малік відзначився на висохлому соляному озері Бонневілл
Українець Сергій Малік встановив світовий рекорд швидкості на електромотоциклі «Дніпро» на 70-му Тижні швидкості, яка проходить на висохлому соляному озері Бонневілл у США.
У понеділок, 13 серпня, у США на славнозвісному озері Малік, президент Київського міського автомотоклубу, встановив світовий рекорд швидкості на спеціально побудованому електромотоциклі «Дніпро» у класі «A Ω».
Перший заїзд відбувся у неділю, під час якого український спортсмен розвинув максимальну швидкість на електромотоциклі «Дніпро» 104,78 миль на годину (168,63 кілометри на годину).
У понеділок пройшов повторний заліковий заїзд, під час якого цей рекорд був підтверджений.
Електромотоцикл «Дніпро» розроблений і побудований командою Маліка та має посилену раму на двигун 70 кВт.
Рівно рік тому, 17 серпня 2017-го, на соляному озері Бонневілл Сергій уже встановив світовий рекорд швидкості – також на мотоциклі «Дніпро», але з бензиновим двигуном у категорії вінтажних байків у класі 650 М-РВG, розігнавши його майже до 117 кілометрів на годину.
На рахунку українця 35 національних і світових рекордів у мотоспорті, автоспорті та повітроплавстві. Тепер їх буде на один більше.
Джерело: ua.motorsport.com