Українка Беломоіна виграла етап Гран-прі з маунтенбайку в Австрії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Яна Беломоіна - у центрі

Яна суттєво випередила своїх головних конкуренток

В австрійському Обертауні відбулися змагання престижного старту Гран-прі з маунтенбайку, на якому скарбничка збірної України поповнилася медаллю найвищого ґатунку.

Ці змагання вважаються найбільш видовищною гонкою серед всіх змагань на гірських велосипедах в Австрії, що обумовлено складністю траси.

Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Українка Яна Беломоіна на дистанції 25 км показала найкращий час, проїхавши п'ять кіл траси за 1:33:03.

Вона випередила найближчу конкурентку більш, ніж на дві хвилини.

Друге місце посіла учасниця Олімпійських ігор-2012, срібна призерка чемпіонату світу-2014 Барбара Бенко з Угорщини.

Третьою стала учасниця Олімпійських ігор-2016 Даніелла Кампузано, яка представляє національну збірну Мексики.

Нагадаємо, минулого року Яна Беломоіна стала переможницею Кубка світу з маунтенбайку.