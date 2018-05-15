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    Українка Беломоіна виграла етап Гран-прі з маунтенбайку в Австрії

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    Яна Беломоіна - у центрі
    Яна Беломоіна - у центрі

    Яна суттєво випередила своїх головних конкуренток

    В австрійському Обертауні відбулися змагання престижного старту Гран-прі з маунтенбайку, на якому скарбничка збірної України поповнилася медаллю найвищого ґатунку.

    Ці змагання вважаються найбільш видовищною гонкою серед всіх змагань на гірських велосипедах в Австрії, що обумовлено складністю траси.

    Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

    Українка Яна Беломоіна на дистанції 25 км показала найкращий час, проїхавши п'ять кіл траси за 1:33:03.

    Вона випередила найближчу конкурентку більш, ніж на дві хвилини.

    Друге місце посіла учасниця Олімпійських ігор-2012, срібна призерка чемпіонату світу-2014 Барбара Бенко з Угорщини.

    Третьою стала учасниця Олімпійських ігор-2016 Даніелла Кампузано, яка представляє національну збірну Мексики.

    Нагадаємо, минулого року Яна Беломоіна стала переможницею Кубка світу з маунтенбайку.

    Австрія Гран-прі Велоспорт
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