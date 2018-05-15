Українка Беломоіна виграла етап Гран-прі з маунтенбайку в Австрії
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Яна суттєво випередила своїх головних конкуренток
В австрійському Обертауні відбулися змагання престижного старту Гран-прі з маунтенбайку, на якому скарбничка збірної України поповнилася медаллю найвищого ґатунку.
Ці змагання вважаються найбільш видовищною гонкою серед всіх змагань на гірських велосипедах в Австрії, що обумовлено складністю траси.
Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.
Українка Яна Беломоіна на дистанції 25 км показала найкращий час, проїхавши п'ять кіл траси за 1:33:03.
Вона випередила найближчу конкурентку більш, ніж на дві хвилини.
Друге місце посіла учасниця Олімпійських ігор-2012, срібна призерка чемпіонату світу-2014 Барбара Бенко з Угорщини.
Третьою стала учасниця Олімпійських ігор-2016 Даніелла Кампузано, яка представляє національну збірну Мексики.
Нагадаємо, минулого року Яна Беломоіна стала переможницею Кубка світу з маунтенбайку.