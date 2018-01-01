Українка Чорній здобула бронзу юніорського етапу Кубку світу з фехтування
- Сьогодні, 12:42
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Українська шпажистка поступилася за крок до фіналу майбутній переможниці
Українська шпажистка Катерина Чорній стала третьою на етапі Кубку світу в італійському Удіне.
У груповому раунді українка виграла чотири бої з шести та стартувала у турі прямого вибування в 1/64 фіналу, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України.
На цьому етапі українська шпажистка виявилася сильнішою за швейцарку Галадріелле Тунде Сапин, обігравши суперницю з рахунком 15:8, а у наступному поєдинку Чорній здобула перемогу над угоркою Кінгою Декані, завершивши бій 15:11 на свою користь.
В 1/16 фіналу фехтувальниця вибила з боротьби ще одну представницю Швейцарії Аврову Фавр (15:12), опісля перемогла господарку доріжок Сабріну П'ятті (15:12), а у боротьбі за потрапляння на подіум турніру виграла в іншої італійки Андреа Вітторії Ріцці (15:12).
Дорогу до фіналу українці перегородила досвідчена юніорка Федеріка Ісола з Італії, яка за підсумками змагань стала чемпіонкою. У півфіналі володарка бронзи чемпіонату світу-2017 обіграла Чорній з вагомою перевагою - 15:5.
Для Чорній ця бронзова медаль стала першою на етапах Кубку світу серед юніорів в особистому заліку. Раніше найкращим результатом української шпажистки було 25-те місце на подібному турнірі в іспанському Бургосі.