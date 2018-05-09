Українка Савчук поступилася в 1/8 стадії тенісного турніру в Мадриді

Українка в дуеті з Анастасією Павлюченковою з Росії не зуміла пройти в 1/4 фіналу

Українська тенісистка Ольга Савчук завершує виступ на турнірі в Іспанії. Українка в дуеті з Анастасією Павлюченковою з Росії не зуміла пройти в 1/4 фіналу, програвши парі Андрія Клепач / Марія-Хосе Мартінес-Санчес: 6-1, 3-6, 10-7. По ходу другої партії Савчук і Павлюченкова відігралися, поступаючись 2-3, і взяли чотири гейми поспіль. На



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Ольга Савчук. Фото: Getty Images

Українка в дуеті з Анастасією Павлюченковою з Росії не зуміла пройти в 1/4 фіналу

Українська тенісистка Ольга Савчук завершує виступ на турнірі в Іспанії.

Українка в дуеті з Анастасією Павлюченковою з Росії не зуміла пройти в 1/4 фіналу, програвши парі Андрія Клепач / Марія-Хосе Мартінес-Санчес: 6-1, 3-6, 10-7. По ходу другої партії Савчук і Павлюченкова відігралися, поступаючись 2-3, і взяли чотири гейми поспіль.

На вирішальному тайбрейку суперниці пішли у відрив 5-0, але Ольга та Анастасія змогли зрівняти рахунок, проте далі програли три розіграши на своїй подачі, виконавши два міні-брейки. Поєдинок тривав 65 хвилин.

Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

Жіночий тенісний турнір у Мадриді, Іспанія

Призовий фонд: €6,685,828

Парний розряд

Адрія Клепач / Марія-Хосе Мартінес-Санчес - Ольга Савчук / Анастасія Павлюченкова - 6-1, 3-6, 10-7