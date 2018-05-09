Українка Савчук поступилася в 1/8 стадії тенісного турніру в Мадриді
- Сьогодні, 14:53
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Розсилка
Українка в дуеті з Анастасією Павлюченковою з Росії не зуміла пройти в 1/4 фіналу
Українська тенісистка Ольга Савчук завершує виступ на турнірі в Іспанії.
Українка в дуеті з Анастасією Павлюченковою з Росії не зуміла пройти в 1/4 фіналу, програвши парі Андрія Клепач / Марія-Хосе Мартінес-Санчес: 6-1, 3-6, 10-7. По ходу другої партії Савчук і Павлюченкова відігралися, поступаючись 2-3, і взяли чотири гейми поспіль.
На вирішальному тайбрейку суперниці пішли у відрив 5-0, але Ольга та Анастасія змогли зрівняти рахунок, проте далі програли три розіграши на своїй подачі, виконавши два міні-брейки. Поєдинок тривав 65 хвилин.
Mutua Madrid Open - Premier Mandatory
Жіночий тенісний турнір у Мадриді, Іспанія
Призовий фонд: €6,685,828
Парний розряд
Адрія Клепач / Марія-Хосе Мартінес-Санчес - Ольга Савчук / Анастасія Павлюченкова - 6-1, 3-6, 10-7