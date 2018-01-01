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    Українка Шух здобула перемогу на міжнародних змаганнях з багатоборства у Таллінні

    Результат українки - 4375 очок
    Аліна Шух повернулася у Таллінн на міжнародні змагання з багатоборства у статусі світової рекордсменки серед юніорок з п’ятиборства у приміщенні. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. Той рекорд вона встановила минулого року саме на цій арені. У 2018-му Шух перемогла в Естонії з результатом 4375 очок. Німкеня
    • Сьогодні, 13:28
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    Аліна Шух. Фото:&nbsp;Kergej&otilde;ustik
    Аліна Шух. Фото: Kergejõustik

    Результат українки - 4375 очок

    Аліна Шух повернулася у Таллінн на міжнародні змагання з багатоборства у статусі світової рекордсменки серед юніорок з п’ятиборства у приміщенні.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

    Той рекорд вона встановила минулого року саме на цій арені.

    У 2018-му Шух перемогла в Естонії з результатом 4375 очок.

    Німкеня Марайке Арндт стала другою (4235), а третє місце посіла шведка Б’янка Салмінг (4234).

    Шух почала змагання з 8,98 с з бігу на 60 метрів з бар’єрами, стрибнула у висоту на 1,77 м, штовхнула ядро на 13,40 м, у секторі для стрибків у довжину у найкращій зі спроб показала 6,15 м, а заключні 800 метрів подолала за 2.16,61 хв.

    Чоловіче семиборство виграв німець Кай Казмірек (5903 очка).

    багатоборство рекорд
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