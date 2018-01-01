Українка Шух здобула перемогу на міжнародних змаганнях з багатоборства у Таллінні

Результат українки - 4375 очок

Аліна Шух повернулася у Таллінн на міжнародні змагання з багатоборства у статусі світової рекордсменки серед юніорок з п’ятиборства у приміщенні. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. Той рекорд вона встановила минулого року саме на цій арені. У 2018-му Шух перемогла в Естонії з результатом 4375 очок. Німкеня



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Аліна Шух. Фото: Kergejõustik

Результат українки - 4375 очок

Аліна Шух повернулася у Таллінн на міжнародні змагання з багатоборства у статусі світової рекордсменки серед юніорок з п’ятиборства у приміщенні.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Той рекорд вона встановила минулого року саме на цій арені.

У 2018-му Шух перемогла в Естонії з результатом 4375 очок.

Німкеня Марайке Арндт стала другою (4235), а третє місце посіла шведка Б’янка Салмінг (4234).

Шух почала змагання з 8,98 с з бігу на 60 метрів з бар’єрами, стрибнула у висоту на 1,77 м, штовхнула ядро на 13,40 м, у секторі для стрибків у довжину у найкращій зі спроб показала 6,15 м, а заключні 800 метрів подолала за 2.16,61 хв.

Чоловіче семиборство виграв німець Кай Казмірек (5903 очка).