Українка Ткачук потрапила у призову трійку турніру в Японії з одним з найкращих результатів у кар’єрі

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Вікторія Ткачук. Фото ФЛАУ

Вікторія фінішувала другою у бігові на 400 метрів з бар’єрами

Вікторія Ткачук відкрила міжнародний сезон змаганнями серії IAAF World Challenge в Осаці (20 травня).

На Seiko Golden Grand Prix вона фінішувала другою з бігу на 400 метрів з бар’єрами, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Проте важливим є не стільки місце, скільки результат, з яким Ткачук подолала дистанцію. 55,98 секунд, показані нею в Японії, стали третім результатом у кар’єрі.

Швидше вона бігала лише двічі – в олімпійському 2016 році. Зазначимо, що особистий рекорд Вікторії – 55,32 с.

В Осаці швидше Ткачук пробігла лише Сейдж Ватсон з Канади (55,58 с).

Ще одна українка – Марина Килипко – брала участь у змаганнях зі стрибків з жердиною. З результатом 4.41 м вона посіла п’яте місце. Перемогла американка Крістен Гіксон (4,61 м).

Змагання в Осаці стали другим етапом цьогорічної серії турнірів IAAF World Challenge. Перший же з них відбувся напередодні у Кінгстоні (Ямайка). Одна з дисциплін, а саме метання молота серед жінок, закінчилася найкращим результатом сезону у світі.

Американка ДіАнна Прайс спочатку повторила найкращий результат сезону у світі (75,96 м), а вже в наступній спробі перевершила його (76,27 м).