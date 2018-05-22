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    Українка Ткачук потрапила у призову трійку турніру в Японії з одним з найкращих результатів у кар’єрі

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    Вікторія Ткачук. Фото ФЛАУ - Українка Ткачук потрапила у призову трійку турніру в Японії з одним з найкращих результатів у кар’єрі
    Вікторія Ткачук. Фото ФЛАУ

    Вікторія фінішувала другою у бігові на 400 метрів з бар’єрами

    Вікторія Ткачук відкрила міжнародний сезон змаганнями серії IAAF World Challenge в Осаці (20 травня).

    На Seiko Golden Grand Prix вона фінішувала другою з бігу на 400 метрів з бар’єрами, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    Проте важливим є не стільки місце, скільки результат, з яким Ткачук подолала дистанцію. 55,98 секунд, показані нею в Японії, стали третім результатом у кар’єрі.

    Швидше вона бігала лише двічі – в олімпійському 2016 році. Зазначимо, що особистий рекорд Вікторії – 55,32 с.

    В Осаці швидше Ткачук пробігла лише Сейдж Ватсон з Канади (55,58 с).

    Ще одна українка – Марина Килипко – брала участь у змаганнях зі стрибків з жердиною. З результатом 4.41 м вона посіла п’яте місце. Перемогла американка Крістен Гіксон (4,61 м).

    Змагання в Осаці стали другим етапом цьогорічної серії турнірів IAAF World Challenge. Перший же з них відбувся напередодні у Кінгстоні (Ямайка). Одна з дисциплін, а саме метання молота серед жінок, закінчилася найкращим результатом сезону у світі.

    Американка ДіАнна Прайс спочатку повторила найкращий результат сезону у світі (75,96 м), а вже в наступній спробі перевершила його (76,27 м).

    легкоатлетичні змагання IAAF легка атлетика рекорд
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