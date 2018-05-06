Українська грація легкої атлетики пригнула з моста у Києві (відео)

23-річна Ірина Геращенко спеціалізується на стрибках в висоту

Відома українська легкоатлетка Ірина Геращенко зважилася на сміливий вчинок - спортсменка стрибнула з моста в Києві, прив'язана спеціальним канатом. Банджі-стрибки були здійснені з Пішоходного моста в столиці України. Один раз Ірина стрибнула лицем вперед, другий раз зважилася зробити стрибок спиною. «Так сильно боялася, що стрибнула



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Ірина Геращенко. Фото: ФЛАУ

23-річна Ірина Геращенко спеціалізується на стрибках в висоту

Відома українська легкоатлетка Ірина Геращенко зважилася на сміливий вчинок - спортсменка стрибнула з моста в Києві, прив'язана спеціальним канатом.

Банджі-стрибки були здійснені з Пішоходного моста в столиці України. Один раз Ірина стрибнула лицем вперед, другий раз зважилася зробити стрибок спиною.

«Так сильно боялася, що стрибнула двічі. Шалено круто і страшно. А політ спиною - це виклик самому собі», - прокоментувала Ірина Геращенко.

23-річна Ірина Геращенко спеціалізується на стрибках в висоту. Її персональний рекорд - 1,95 метра як у приміщенні, так і на відкритому стадіоні. У цьому сезоні її кращий результат - 1,93 метра.