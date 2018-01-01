Українська хокейна ліга. «Донбас» рекордно розгромив «Вовків»
- Сьогодні, 16:08
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«Вовки» - «Донбас». Фото: УХЛ
«Вовки» у поточному сезоні вже пропустили понад 200 шайбУ стартовому матчі 29-го туру УХЛ «Вовки» грали з «Донбасом» на арені «Альтаїр» в Дружківці, при цьому номінально броварська команда була господарем майданчика.
Для аутсайдера регулярки цей поєдинок був уже четвертим за 7 днів і третім поспіль. Граючи в три п'ятірки проти кращої команди сезону, «Вовки» не змогли продемонструвати конкурентоспроможний хокей і програли з рекордним для поточного сезону УХЛ рахунком 0:19, попередній рекорд належав харківському «Динамо» - 14:1, також в матчі з «Вовками».
Номінальні господарі стали першою командою поточного сезону УХЛ, яка пропустила понад 200 шайб, а «Донбас» завдяки перемозі продовжив свою переможну серію до 27 матчів, повторивши свій же рекорд зразка семирічної давності.
Українська хокейна ліга
27-ий тур
«Вовки» - «Донбас» - 0:19 (0:4, 0:7, 0:8)
Джерело: xsport.ua