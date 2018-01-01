Українська легкоатлетка Геращенко перемогла на турнірі в Остраві з рекордом змагань
- Сьогодні, 21:56
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Одними з найбільш очікуваних були змагання зі стрибків у висоту серед жінок
25 січня Острава приймає міжнародні легкоатлетичні змагання у приміщенні CZECH INDOOR GALA.
У чотирьох дисциплінах участь взяли українці, інформує прес-служба Федерації легкої атлетики України.
Одними з найбільш очікуваних були змагання зі стрибків у висоту серед жінок.
У сектор вийшли відразу три українки – Ірина Геращенко, Катерина Табашник і Ярослава Магучіх. Серед їхніх основних суперниць були Лаверн Спенсер з Сент-Люсії і чешка Міхаела Груба.
Найвище з усіх стрибнули Геращенко і Груба.
Обидві подолали позначку на висоті нового рекорду змагань – 1,93 м.
Проте за спробами переможницею стала саме українка. Катерина Табашник замкнула першу трійку (1,91 м). Спенсер (1,88 м) і Магучіх (1,80 м) посіли четверте і п’яте місця відповідно.
Через травми Христина Стуй в останні роки не надто часто виступала на міжнародних змаганнях.
В Остраві вона бігла 60 метрів. У першому колі її час був 7,34 с. У фіналі українка скинула з нього ще дві соті і фінішувала п’ятою (7,32 с). Перемогла полька Єва Свобода (7,21 с).
Змагання зі стрибків у довжину з рекордом турніру виграв грек Мілтіадіс Тентоглу (7,93 м). Українці Владислав Мазур і Сергій Никиоров посіли п’яте і сьоме місця відповідно.
Мазур у найкращій зі спроб приземлився на позначці 7,65 м, а Никифоров – 7,57 м.
Володимир Киц був пейсмейкером з бігу на 3000 метрів.
Переможцем дистанції з рекордом змагань став Мохаммед Айюб Тіуалі з Бахрейну (7.44,58 хв).