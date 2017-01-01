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    Українська легкоатлетка Шух отримала нагороду за світовий рекорд

    Аліна Шух отримала нагороду за рекорд, який встановила у лютому 2017-го року
    Українська легкоатлетка Аліна Шух була нагороджена за встановлення світового рекорду U-20 в приміщеннях. Нагадаємо, 4 лютого Аліна Шух під час змагань в естонському Талліні встановила новий світовий рекорд у п'ятиборстві серед юніорів (U-20), набравши 4542 очки. Під час урочистого вечора Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) в
    • Вчора, 13:23
    • Розсилка
    Аліна Шух
    Аліна Шух

    Аліна Шух отримала нагороду за рекорд, який встановила у лютому 2017-го року

    Українська легкоатлетка Аліна Шух була нагороджена за встановлення світового рекорду U-20 в приміщеннях.

    Нагадаємо, 4 лютого Аліна Шух під час змагань в естонському Талліні встановила новий світовий рекорд у п'ятиборстві серед юніорів (U-20), набравши 4542 очки.

    Під час урочистого вечора Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) в Монако Шух отримала нагороду за встановлення світового рекорду.

    Також срібна призерка чемпіонату світу зі стрибків у висоту Юлія Левченко увійшла в трійку претенденток на звання «Висхідна зірка». Перемогу в цій номінації здобула чемпіонка світу в потрійному стрибку Юлімар Рохас з Венесуели.

    Джерело: sportarena.com

    легка атлетика рекорд
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