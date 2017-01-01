Українська легкоатлетка Шух отримала нагороду за світовий рекорд

Аліна Шух отримала нагороду за рекорд, який встановила у лютому 2017-го року

Українська легкоатлетка Аліна Шух була нагороджена за встановлення світового рекорду U-20 в приміщеннях. Нагадаємо, 4 лютого Аліна Шух під час змагань в естонському Талліні встановила новий світовий рекорд у п'ятиборстві серед юніорів (U-20), набравши 4542 очки. Під час урочистого вечора Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) в