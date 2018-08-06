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    Українська легкоатлетка Стуй травмувалася під час стометрівки на чемпіонаті Європи

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    Христина Стуй - Українська легкоатлетка Стуй травмувалася під час стометрівки на чемпіонаті Європи
    Христина Стуй

    Спортсменка претендувала, як мінімум, на фінал змагань в Берліні

    Українська бігунка Христина Стуй травмувалася під час 100-метрівки в кваліфікаційному забігу чемпіонату Європи-2018 в Берліні.

    Стуй в статусі однієї з фавориток виходила на старт свого забігу.

    З восьми учасниць у неї був найкращий час найкращого результату сезону - 11,20, показаний 19 липня на чемпіонаті України в Луцьку.

    Українка пробігла половину дистанції, але потім схопилася за стегно і впала на доріжку.

    Стуй зуміла самостійно піднятися і навіть фінішувала, але, природно, залишилася без півфіналу змагань.

    12 серпня відбудуться забіги в естафеті 4х100 м у жінок, де в складі збірної України заявлена Стуй.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи легка атлетика
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