Українська легкоатлетка Стуй травмувалася під час стометрівки на чемпіонаті Європи
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Христина Стуй
Спортсменка претендувала, як мінімум, на фінал змагань в Берліні
Українська бігунка Христина Стуй травмувалася під час 100-метрівки в кваліфікаційному забігу чемпіонату Європи-2018 в Берліні.
Стуй в статусі однієї з фавориток виходила на старт свого забігу.
З восьми учасниць у неї був найкращий час найкращого результату сезону - 11,20, показаний 19 липня на чемпіонаті України в Луцьку.
Українка пробігла половину дистанції, але потім схопилася за стегно і впала на доріжку.
Стуй зуміла самостійно піднятися і навіть фінішувала, але, природно, залишилася без півфіналу змагань.
12 серпня відбудуться забіги в естафеті 4х100 м у жінок, де в складі збірної України заявлена Стуй.
Джерело: xsport.ua