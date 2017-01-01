Українська молода фехтувальниця здобула бронзу на турнірі в Австрії

Шпажистка Степанян зупинилася у півфіналі на етапі молодіжного циклу

Українська шпажистка Наталія Степанян виграла бронзову медаль на етапі молодіжного циклу U23 в австрійському Медлінгу. Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України. У груповому раунді українка здобула чотири перемоги із шести та стартувала у турі прямого вибування під 24-м номером кваліфікації. Перші два поєдинки



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Шпажистка Степанян зупинилася у півфіналі на етапі молодіжного циклу

Українська шпажистка Наталія Степанян виграла бронзову медаль на етапі молодіжного циклу U23 в австрійському Медлінгу.

Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

У груповому раунді українка здобула чотири перемоги із шести та стартувала у турі прямого вибування під 24-м номером кваліфікації.

Перші два поєдинки Степанян далися непросто. В 1/32 фіналу наша шпажистка виграла з перевагою в один укол у чешки (15:14), а далі з аналогічним рахунком перемогла росіянку.

В 1/8 турнірної таблиці українська фехтувальниця розібралася з румунко, обігравши суперницю з рахунком 15:9, а у поєдинку за півфінал вибила з боротьби ще одну представницю Румунії, завершивши бій з рахунком 15:12 на свою користь.

У боротьбі за путівку у фінал Степанян не впоралася з майбутньою переможницею турніру - росіянкою Марією Образцовою. Поєдинок завершився 15:7 на користь російської шпажистки.

Таким чином, Наталія стала бронзовою призеркою турніру.