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    Українська молода фехтувальниця здобула бронзу на турнірі в Австрії

    Шпажистка Степанян зупинилася у півфіналі на етапі молодіжного циклу
    Українська шпажистка Наталія Степанян виграла бронзову медаль на етапі молодіжного циклу U23 в австрійському Медлінгу. Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України. У груповому раунді українка здобула чотири перемоги із шести та стартувала у турі прямого вибування під 24-м номером кваліфікації. Перші два поєдинки
    • Сьогодні, 18:06
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    Шпажистка Степанян зупинилася у півфіналі на етапі молодіжного циклу

    Українська шпажистка Наталія Степанян виграла бронзову медаль на етапі молодіжного циклу U23 в австрійському Медлінгу.

    Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

    У груповому раунді українка здобула чотири перемоги із шести та стартувала у турі прямого вибування під 24-м номером кваліфікації.

    Перші два поєдинки Степанян далися непросто. В 1/32 фіналу наша шпажистка виграла з перевагою в один укол у чешки (15:14), а далі з аналогічним рахунком перемогла росіянку.

    В 1/8 турнірної таблиці українська фехтувальниця розібралася з румунко, обігравши суперницю з рахунком 15:9, а у поєдинку за півфінал вибила з боротьби ще одну представницю Румунії, завершивши бій з рахунком 15:12 на свою користь.

    У боротьбі за путівку у фінал Степанян не впоралася з майбутньою переможницею турніру - росіянкою Марією Образцовою. Поєдинок завершився 15:7 на користь російської шпажистки.

    Таким чином, Наталія стала бронзовою призеркою турніру.

    фехтувальниця Фехтування
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