Українська Прем'єр-ліга потрапила до двадцятки топ-чемпіонатів у цікавому рейтингу

Підрахували кількість підписаних футболістів, які раніше виступали у топ-п’ятірці європейських чемпіонатів

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) продовжує радувати багатозначною статистикою. Цього разу звіт швейцарських аналітиків присвячений трансферній специфіці провідних футбольних ліг світу, інформує офіційний сайт української Прем’єр-ліги. Проаналізувавши кілька аспектів питання, CIES, крім іншого, сформував цікаву таблицю: у ній



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На фото: праворуч у боротьбі з дніпрянином Артемом Федецьким іспанець Сіто Рієра, котрий до «Чорноморця» виступав у барселонському «Еспаньйолі»

Підрахували кількість підписаних футболістів, які раніше виступали у топ-п’ятірці європейських чемпіонатів

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) продовжує радувати багатозначною статистикою.

Цього разу звіт швейцарських аналітиків присвячений трансферній специфіці провідних футбольних ліг світу, інформує офіційний сайт української Прем’єр-ліги.

Проаналізувавши кілька аспектів питання, CIES, крім іншого, сформував цікаву таблицю: у ній зазначені ліги, які за останні 12 років (липень-2005 – серпень-2017) підписали найбільшу кількість гравців, які до того виступали в одному з топ-п’яти чемпіонатів Європи (тобто в Англії, Іспанії, Німеччині, Італії або Франції).

УПЛ у цьому списку посідає 19-те місце: у 2005–2017 роках наші клуби підписали 62-х майстрів із досвідом попередньої участі у європейській «топ-5».

На першому місці, звичайно ж, чемпіонат Англії, за яким слідують першості Іспанії, Франції, Італії та Португалії.