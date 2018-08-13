Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи у Фінляндії



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Євген Арановський. Фото ФК «Чорноморець»

Призначення отримала бригада Євгена Арановського

Українську бригаду арбітрів на чолі з Євгеном Арановським призначено на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи-2018/19.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

16 серпня у межах третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА наші співвітчизники виведуть на поле стадіону у Гельсінкі місцевий ГІК і словенську «Олімпію».

Допомагати на лініях Євгену Арановському будуть Сергій Беккер та Олег Плужник. Четвертий арбітр – Анатолій Абдула.

Перша зустріч команд у Любляні закінчилася перемогою господарів із рахунком 3:0.

Зауважимо, що минулого тижня на першому поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між вірменським «Алашкертом» і румунським «Клужем» також працювала українська бригада арбітрів.

Головним суддею був Сергій Бойко. На лініях йому допомагали Віктор Матяш та Олександр Войтюк. Четвертий рефері – Микола Балакін.

Зустріч відбулася 9 серпня у Єревані, а перемогу здобули гості з рахунком 2:0.