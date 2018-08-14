Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи УЄФА
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Розсилка
Євген Арановський
Наші співвітчизники виведуть на поле стадіону в Гельсінкі місцевий ГІК та словенську «Олімпію»
Українську бригаду арбітрів на чолі з Євгеном Арановським призначено на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи УЄФА.
Про це інформує прес-служба Комітету арбітрів Федерації футболу України.
16 серпня в межах третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА наші співвітчизники виведуть на поле стадіону в Гельсінкі місцевий ГІК та словенську «Олімпію».
Допомагати на лініях Євгену Арановському будуть Сергій Беккер та Олег Плужник.
Четвертий арбітр — Анатолій Абдула.
Додамо, що перша зустріч команд у Любляні закінчилася перемогою господарів із рахунком 3:0.