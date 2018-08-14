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    Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи УЄФА

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    Євген Арановський - Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи УЄФА
    Євген Арановський

    Наші співвітчизники виведуть на поле стадіону в Гельсінкі місцевий ГІК та словенську «Олімпію»

    Українську бригаду арбітрів на чолі з Євгеном Арановським призначено на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

    Про це інформує прес-служба Комітету арбітрів Федерації футболу України.

    16 серпня в межах третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА наші співвітчизники виведуть на поле стадіону в Гельсінкі місцевий ГІК та словенську «Олімпію».

    Допомагати на лініях Євгену Арановському будуть Сергій Беккер та Олег Плужник.

    Четвертий арбітр — Анатолій Абдула.

    Додамо, що перша зустріч команд у Любляні закінчилася перемогою господарів із рахунком 3:0.

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