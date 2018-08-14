Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи УЄФА



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Євген Арановський

Наші співвітчизники виведуть на поле стадіону в Гельсінкі місцевий ГІК та словенську «Олімпію»

Українську бригаду арбітрів на чолі з Євгеном Арановським призначено на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Про це інформує прес-служба Комітету арбітрів Федерації футболу України.

16 серпня в межах третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА наші співвітчизники виведуть на поле стадіону в Гельсінкі місцевий ГІК та словенську «Олімпію».

Допомагати на лініях Євгену Арановському будуть Сергій Беккер та Олег Плужник.

Четвертий арбітр — Анатолій Абдула.

Додамо, що перша зустріч команд у Любляні закінчилася перемогою господарів із рахунком 3:0.