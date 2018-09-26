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    Українські арбітри працюватимуть на відбірних матчах Євро-2019 (U-17)

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    Фото: УЄФА - Українські арбітри працюватимуть на відбірних матчах Євро-2019 (U-17)
    Фото: УЄФА

    Запрошення отримали Денис Шурман та Олександр Жуков

    Одразу двоє українських арбітрів працюватимуть на поєдинках групи 1 відбірного раунду чемпіонату Європи з футболу серед юнаків (U-17).

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    На турнірі, що відбуватиметься у Швеції із 27 вересня по 3 жовтня, у ролі арбітра виступить Денис Шурман.

    Водночас, Олександр Жуков буде асистентом рефері.

    Окрім господарів, у змаганнях візьмуть участь команди Чорногорії, Нідерландів і Ліхтенштейну.

    Зауважимо, що збірна України потрапила до групи 2, де гратиме проти Ісландії, Гібралтару та Боснії і Герцеговини (господарі). Матчі відбудуться 10-16 жовтня.

    До наступного раунду кваліфікації вийдуть по дві перші команди з кожної групи, а також ще чотири збірні, які займуть треті місця та матимуть найкращі показники.

    Фінальну частину чемпіонату Європи (U-17) у травні 2019року прийме Ірландія.

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