Українські арбітри працюватимуть на відбірних матчах Євро-2019 (U-17)



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Фото: УЄФА

Запрошення отримали Денис Шурман та Олександр Жуков

Одразу двоє українських арбітрів працюватимуть на поєдинках групи 1 відбірного раунду чемпіонату Європи з футболу серед юнаків (U-17).

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

На турнірі, що відбуватиметься у Швеції із 27 вересня по 3 жовтня, у ролі арбітра виступить Денис Шурман.

Водночас, Олександр Жуков буде асистентом рефері.

Окрім господарів, у змаганнях візьмуть участь команди Чорногорії, Нідерландів і Ліхтенштейну.

Зауважимо, що збірна України потрапила до групи 2, де гратиме проти Ісландії, Гібралтару та Боснії і Герцеговини (господарі). Матчі відбудуться 10-16 жовтня.

До наступного раунду кваліфікації вийдуть по дві перші команди з кожної групи, а також ще чотири збірні, які займуть треті місця та матимуть найкращі показники.

Фінальну частину чемпіонату Європи (U-17) у травні 2019року прийме Ірландія.