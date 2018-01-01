Українські фігуристи стартують на чемпіонаті Європи з фігурного катання у Росії

У середу українці вийдуть на московський лід

Шестеро українських фігуристів візьмуть участь у чемпіонаті Європи, який 15 січня стартує у Москві. Для чотирьох з них – одиночників Ярослава Паніота, Анни Хниченкової, а також танцювального дуету Олександри Назарової - Максима Нікітіна цей старт є останньою можливістю в умовах серйозного суперництва перевірити готовність до найважливішої



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Олександра Назарова та Максим Нікітін

У середу українці вийдуть на московський лід

Шестеро українських фігуристів візьмуть участь у чемпіонаті Європи, який 15 січня стартує у Москві.

Для чотирьох з них – одиночників Ярослава Паніота, Анни Хниченкової, а також танцювального дуету Олександри Назарової - Максима Нікітіна цей старт є останньою можливістю в умовах серйозного суперництва перевірити готовність до найважливішої події – Олімпійських ігор, у яких вони візьмуть участь.

Свої завдання вирішуватимуть на Євро-2018 талановиті харківські танцюристи Дар’я Попова - Володимир Бєліков, які дебютують на «дорослому» чемпіонаті континенту, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Змагальна програма чемпіонату розпочнеться 17 січня.

До Вашої уваги розклад стартів за київським часом:

середа, 17 січня

10:45 – чоловіки, коротка програма

17:00 – церемонія відкриття

18:00 – спортивні пари, коротка програма

четвер, 18 січня

11:30 – жінки, коротка програма

17:55 – спортивні пари, довільна програма

п’ятниця, 19 січня

11:15 – танці на льоду, короткий танець

16:45 – чоловіки, довільна програма

субота, 20 січня

12:40 – танці на льоду, довільний танець

17:30 – жінки, довільна програма

неділя, 21 січня

13:00 – показові виступи.