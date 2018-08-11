Українські футболісти починають сезон у чемпіонатах Англії та Туреччини
-
Розсилка
Андрій Ярмоленко, Олександр Кучер та Артем Кравець можуть зіграти за свої команди
Цими вихідними розпочинаються чемпіонати Англії та Туреччини.
Отже, для гравців збірної України, які виступають у цих турнірах, настає пора офіційних стартів, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
Втім, ще можуть очікувати українські «пригоди» й у товариських поєдинках. Щоравда, враховуючи нещодавнє ушкодження, Євген Коноплянка навряд чи з’явиться на полі у контрольному матчі свого «Шальке» з «Фіорентиною».
Є шанс зіграти у поєдинку за Трофей Сантьяго Бернабеу в Андрія Луніна з «Реалу». Мадридці на власному полі зійдуться з італійським «Міланом».
Уже у неділю, 12 серпня, Андрій Ярмоленко може дебютувати в офіційному матчі у складі «Вест Гему». У першому турі англійської прем’єр-ліги лондонці на виїзді зіграють проти «Ліверпуля».
У чемпіонаті Бельгії на «Генк» новоспеченого бомбардира Руслана Маліновського очікує гостьова зустріч з «Остенде», а на «Гент» Романа Яремчука – домашній матч із «Васланд-Бевереном».
На чужому полі стартуватиме в АПЛ «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка. Команда Хосепа Гвардіоли вирушить на побачення з «Арсеналом».
У першому турі турецької суперліги «Акхісар» Євгена Селезньова у Стамбулі зустрінеться з «Бешикташем».
А вже у понеділок, 13 серпня, «Кайсеріспор» Олександра Кучера й Артема Кравця зіграє на власному полі з «Антальяспором».