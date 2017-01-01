Українські гімнастки перемогли на Міжнародному турнірі юніорів в Ейлаті (фото)
- Вчора, 10:30
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Змагання юніорок проходили в рамках Гран Прі сезону
Юніорська збірна України по художній гімнастиці здобула перемогу на Міжнародному турнірі юніорів у ізраїльському Ейлаті.
Юні грації отримали золото і впевнено обійшли команди з Росії та Білорусі, посунувши їх на друге й третє місця.
Юніорська команда у складі Христини Пограничної, Вікторії Онопрієнко та Вікторії Денисенко під керівництвом заслуженого тренера України Ірини Дерюгіної заробила сумарно 124, 950 балів.
Христина Погранична виступала з м’ячем, булавами і стрічкою (15,750; 16,350; 14,400 балів відповідно).
Вікторія Онопрієнко представляла програму з обручем, булавами та стрічкою (16,700; 16,200; 15,050 балів).
Наймолодша учасниця української команди Вікторія Денисенко показала високі результати у виступах з обручем і м’ячем (15,950 и 14,550 баллов).
Для перспективної гімнастки це перший турнір у складі юніорської збірної України.
Змагання юніорок проходили в рамках Гран Прі сезону.