Українські гімнастки перемогли на Міжнародному турнірі юніорів в Ейлаті (фото)

Змагання юніорок проходили в рамках Гран Прі сезону

Юніорська збірна України по художній гімнастиці здобула перемогу на Міжнародному турнірі юніорів у ізраїльському Ейлаті. Юні грації отримали золото і впевнено обійшли команди з Росії та Білорусі, посунувши їх на друге й третє місця. Юніорська команда у складі Христини Пограничної, Вікторії Онопрієнко та Вікторії Денисенко під керівництвом