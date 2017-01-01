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    Українські гімнастки перемогли на Міжнародному турнірі юніорів в Ейлаті (фото)

    Змагання юніорок проходили в рамках Гран Прі сезону
    Юніорська збірна України по художній гімнастиці здобула перемогу на Міжнародному турнірі юніорів у ізраїльському Ейлаті. Юні грації отримали золото і впевнено обійшли команди з Росії та Білорусі, посунувши їх на друге й третє місця. Юніорська команда у складі Христини Пограничної, Вікторії Онопрієнко та Вікторії Денисенко під керівництвом
    • Вчора, 10:30
    • Розсилка

    Змагання юніорок проходили в рамках Гран Прі сезону

    Юніорська збірна України по художній гімнастиці здобула перемогу на Міжнародному турнірі юніорів у ізраїльському Ейлаті.

    Юні грації отримали золото і впевнено обійшли команди з Росії та Білорусі, посунувши їх на друге й третє місця.

    Юніорська команда у складі Христини Пограничної, Вікторії Онопрієнко та Вікторії Денисенко під керівництвом заслуженого тренера України Ірини Дерюгіної заробила сумарно 124, 950 балів.

    Христина Погранична виступала з м’ячем, булавами і стрічкою (15,750; 16,350; 14,400 балів відповідно).

    Вікторія Онопрієнко представляла програму з обручем, булавами та стрічкою (16,700; 16,200; 15,050 балів).

    Наймолодша учасниця української команди Вікторія Денисенко показала високі результати у виступах з обручем і м’ячем (15,950 и 14,550 баллов).

    Для перспективної гімнастки це перший турнір у складі юніорської збірної України.

    Змагання юніорок проходили в рамках Гран Прі сезону.

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    Юніорська команда в складі Христини Пограничної, Вікторії Онопрієнко та Вікторії Денисенко стала кращою, обійшовши команди з Росії та Білорусі
    Українські гімнастки перемогли на Міжнародному турнірі юніорів в Ейлаті (фото)
    Українські гімнастки перемогли на Міжнародному турнірі юніорів в Ейлаті (фото)

    художня гімнастика Збірна України
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