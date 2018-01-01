Українські легкоатлети Лонський і Чумаченко здобули перемоги на міжнародному турнірі в Ірсоні
- Сьогодні, 18:58
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Фото: Meeting saut en Hauteur Hirson
Першу трійку замкнув ще один наш співвітчизник Дмитро Дем’янюк
Українці Віктор Лонський і Юлія Чумаченко стали переможцями міжнародного легкоатлетичного турніру в Ірсоні (27 січня).
Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
Чумаченко з першої спроби долала всі висоти, включаючи переможні 1,87 м.
Лонський почав не менш успішно і лише на переможну висоту 2,27 метрів витратив дві спроби.
Позаду лишився фіналіст чемпіонату світу і бронзовий призер чемпіонату Європи німець Айке Оннен (2,24 м).
Першу трійку з результатом 2,21 м замкнув ще один наш співвітчизник Дмитро Дем’янюк.
Юрій Кримаренко був четвертим (2,17 м).