  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українські легкоатлети Лонський і Чумаченко здобули перемоги на міжнародному турнірі в Ірсоні

    Першу трійку замкнув ще один наш співвітчизник Дмитро Дем’янюк
    Українці Віктор Лонський і Юлія Чумаченко стали переможцями міжнародного легкоатлетичного турніру в Ірсоні (27 січня). Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. Чумаченко з першої спроби долала всі висоти, включаючи переможні 1,87 м. Лонський почав не менш успішно і лише на переможну висоту 2,27 метрів витратив дві спроби.
    • Сьогодні, 18:58
    • Розсилка
    Фото:&nbsp;Meeting saut en Hauteur Hirson
    Фото: Meeting saut en Hauteur Hirson

    Першу трійку замкнув ще один наш співвітчизник Дмитро Дем’янюк

    Українці Віктор Лонський і Юлія Чумаченко стали переможцями міжнародного легкоатлетичного турніру в Ірсоні (27 січня).

    Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

    Чумаченко з першої спроби долала всі висоти, включаючи переможні 1,87 м.

    Лонський почав не менш успішно і лише на переможну висоту 2,27 метрів витратив дві спроби.

    Позаду лишився фіналіст чемпіонату світу і бронзовий призер чемпіонату Європи німець Айке Оннен (2,24 м).

    Першу трійку з результатом 2,21 м замкнув ще один наш співвітчизник Дмитро Дем’янюк.

    Юрій Кримаренко був четвертим (2,17 м).

    легка атлетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ