Українські легкоатлети Лонський і Чумаченко здобули перемоги на міжнародному турнірі в Ірсоні

Першу трійку замкнув ще один наш співвітчизник Дмитро Дем’янюк

Українці Віктор Лонський і Юлія Чумаченко стали переможцями міжнародного легкоатлетичного турніру в Ірсоні (27 січня). Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. Чумаченко з першої спроби долала всі висоти, включаючи переможні 1,87 м. Лонський почав не менш успішно і лише на переможну висоту 2,27 метрів витратив дві спроби.



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Фото: Meeting saut en Hauteur Hirson

Першу трійку замкнув ще один наш співвітчизник Дмитро Дем’янюк

Українці Віктор Лонський і Юлія Чумаченко стали переможцями міжнародного легкоатлетичного турніру в Ірсоні (27 січня).

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.



Чумаченко з першої спроби долала всі висоти, включаючи переможні 1,87 м.



Лонський почав не менш успішно і лише на переможну висоту 2,27 метрів витратив дві спроби.

Позаду лишився фіналіст чемпіонату світу і бронзовий призер чемпіонату Європи німець Айке Оннен (2,24 м).

Першу трійку з результатом 2,21 м замкнув ще один наш співвітчизник Дмитро Дем’янюк.

Юрій Кримаренко був четвертим (2,17 м).