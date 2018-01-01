Українські легкоатлети здобули 11 нагород, шість з яких золоті, на турнірі у Стамбулі

А Віталій Бутрим встановив новий рекорд України, на який чекає процедура ратифікації

Віталій Бутрим встановив новий національний рекорд України з бігу на 400 метрів у приміщенні. У неділю, 18 лютого, на Кубку Стамбула він подолав дистанцію за 46,45 с, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України. Такий результат дозволив Бутриму виграти кубок Стамбула у приміщенні та виконати норматив для участі у чемпіонаті світу у



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Віталій Бутрим. Фото ФЛАУ

А Віталій Бутрим встановив новий рекорд України, на який чекає процедура ратифікації

Віталій Бутрим встановив новий національний рекорд України з бігу на 400 метрів у приміщенні.

У неділю, 18 лютого, на Кубку Стамбула він подолав дистанцію за 46,45 с, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Такий результат дозволив Бутриму виграти кубок Стамбула у приміщенні та виконати норматив для участі у чемпіонаті світу у приміщенні, який у березні прийматиме Бірмінгем.

Попередній рекорд України належав Михайлові Книшу (46,63 с, 23 лютого 2008 року, м. Суми).

Попереднє найкраще досягнення Бутрима дорівнювало 46,72 с (2014). Віталій також є рекордсменом України з бігу на 400 метрів просто неба (45,01 с).

Тепер на рекорд чекає традиційна процедура ратифікації.

Анна Рижикова у бігу на 400 метрів з бар’єрами на Кубку Стамбула подолала дистанцію за 52,97 с. Вона перемогла, виконала норматив, а ще й скинула зі свого особистого рекорду відразу 83 соті секунди.

Трійку призерів замкнула Ольга Ляхова, у якої вже є норматив для участі у чемпіонаті світу у приміщенні з бігу на 800 метрів. Вдвічі коротшу дистанцію вона подолала за 53,85 с.

Христина Стуй повторила найкращий результат сезону та підтвердила норматив для участі у чемпіонаті світу у приміщенні, вигравши фінал з бігу на 60 метрів з часом 7,27 с.

Норматив у Бірмінгем уже вкотре цього сезону підтвердила й Анна Плотіцина. Цього разу вона перемогла з бігу на 60 метрів з бар’єрами з результатом 8,06 с.

Сергій Смелик фінішував третім з бігу на 60 метрів. Його час – 6,73 с, що лише на дві соті гірше від показаного ним цього сезону особистого рекорду.

Катерина Табашник продемонструвала типову для цього сезону стабільність і повторила особистий рекорд у приміщенні зі стрибків у висоту, з другої спроби подолавши 1,92 м. Після цього українка намагалася встановити нове досягнення, але планка на висоті 1,96 м поки що не встояла. Ірина Геращенко стала другою (1,86 м).

У секторі для стрибків у довжину за перемогу, як і на чемпіонаті України у приміщенні, змагалися Сергій Никифоров і Владислав Мазур. Цього разу сильнішим був Мазур. Він захопив лідерство з першої спроби і не віддав його до завершення змагань – 7,83 м. Никифоров стрибнув 7,52 м.

Із шести спроб у секторі для потрійного стрибка у виконанні Ольги Саладухи результативною була лише четверта. У ній вона приземлилася на позначці 13,48 м, з якими замкнула першу трійку.