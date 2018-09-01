Українські шахісти тріумфували на міжнародному фестивалі



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Фото hotel.com

Гросмейстер з Броварів Артем Омеля став першим, а Віталій Бернадський з Чернівців завоював срібну нагороду

Гросмейстер з Броварів Артем Омеля зайняв перше місце на міжнародному фестивалі.

Головну конкуренцию йому склав ще один наш земляк, шахіст з Чернівців, Віталій Бернадський.



Фестиваль цьогоріч проходив у Яссах (Румунія).



У турнірі «опен», серед 127 учасників, наш земляк набрав 8 очок з дев'яти можливих.



Бернадський здобув сім з половиною балів. Слід відзначити, що третє місце посів шахіст з Росії. Також Віталій Бернадський був другим у бліці. Там грали 117 шахістів. Віталій набрав 7,5 очок.

Джерело: iSport.ua