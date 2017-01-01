Українські стрибуни у висоту були одними з найкращих на турнірі у Мінську

У чоловіків виграв Віктор Лонський, а у жінок Катерина Табашник стала другою

У Мінську відбулося легкоатлетичне шоу зі стрибків у висоту. У цій досить сильній компанії українці були серед найкращих, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України. Основними суперниками українця Віктора Лонського були три білоруси – бронзовий призер чемпіонату Європи у приміщенні зі стрибків у висоту Павло Селіверстов,



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Катерина Табашник

У чоловіків виграв Віктор Лонський, а у жінок Катерина Табашник стала другою

У Мінську відбулося легкоатлетичне шоу зі стрибків у висоту.

У цій досить сильній компанії українці були серед найкращих, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Основними суперниками українця Віктора Лонського були три білоруси – бронзовий призер чемпіонату Європи у приміщенні зі стрибків у висоту Павло Селіверстов, чемпіон Європи серед молоді Дмитро Набоков і чемпіон Європи серед юніорів Максим Недосеков.

Цього разу перемога залишилася за українцем. Більше того, Віктор встановив особистий рекорд у приміщенні. Він з третьої спроби подолав 2,28 м і тим самим зрівняв свої літні та зимові показники.

Сильною була і компанія у жінок. До Мінська приїхала українка Катерина Табашник. Минулого року вона повернулася у сектор після складної травми і завершила сезон з результатом рівня МСМК України – 1,95 м.

У Білорусі Табашник встановила ще один особистий рекорд – цього разу у приміщенні. Катерина подолала 1,92 м і стала другою. Вище стрибнула лише Ласіцкене (2,00 м).