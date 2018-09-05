Українські ветерани здобули чотири нагороди у перший день чемпіонату світу з легкої атлетики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іван Пушкін. Фото ФЛАУ

Іван Пушкін завоював перше золото для України

У вівторок, 4 вересня, у Малазі стартував чемпіонат світу з легкої атлетики у категорії «Мастерс».

Уже у перший день змагань українці виграли чотири медалі, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

І всі вони були здобуті спортсменами зі спортивної ходьби на 5000 метрів. Щоправда, кожна з нагород була виграна у різних вікових категоріях.

Іван Пушкін підтвердив статус фаворита у змаганнях зі спортивної ходьби на 5000 метрів у віковій категорії М85. 88-річний атлет подолав дистанцію за 37:02.64 хв.

На цій же дистанції у змаганнях серед жінок у віковій категорії W80 Люся Алексєєва виграла срібну медаль (42:25.57 хв).

Микола Панасейко став бронзовим призером чемпіонату світу у віковій категорії М80. Його результат – 35:43.51 хв.

Бронзову медаль зі спортивної ходьби у віковій категорії W70 завоювала й Антоніна Тишко. Українка подолала дистанцію за 33:37.78 хв.

За крок від п’єдесталу у штовханні ядра (4 кг) у віковій категорії М75 зупинився Борис Ковальський. З результатом 11.36 м він – четвертий.