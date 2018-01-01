Український баскетболіст Близнюк з рекордом став найкращим у матчі студентської ліги США

Богдан у черговому матчі набрав 28 очок, йому не вистачило два підбирання до дабл-даблу

Український форвард Богдан Близнюк став найрезультативнішим гравцем у матчі свого «Східного Вашингтону» проти «Північної Дакоти» в NCAA – 95:71. За 36 хвилин уродженець Луцька набрав 28 очок, вісім підбирань, сім передач, одне перехоплення, один блок-шот, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Це вже



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Богдан Близнюк

Богдан у черговому матчі набрав 28 очок, йому не вистачило два підбирання до дабл-даблу

Український форвард Богдан Близнюк став найрезультативнішим гравцем у матчі свого «Східного Вашингтону» проти «Північної Дакоти» в NCAA – 95:71.

За 36 хвилин уродженець Луцька набрав 28 очок, вісім підбирань, сім передач, одне перехоплення, один блок-шот, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Це вже 10-й матч у поточному сезоні, у яких українець набирає 20 очок і більше. І 36-й зі 124-х у кар’єрі.

Претендент на звання найкращого гравця року дивізіону «Біг Скай» NCAA Близнюк встановив у звітному матчі кілька значних досягнень.

Українець уже став найрезультативнішим баскетболістом за всю історію команди «Східного Вашингтону» – 1830 очок. Попереднє досягнення становило 1803 очка. Ця результативність підняла Близнюка на 11-те місце у загальному рейтингу результативності за всю історію NCAA. Від топ-10 Богдана тепер віддаляє лише 11 очок.

«Я вважаю Близнюка найкращим гравцем ліги. Він дуже важливий для нас. В останньому поєдинку він надзвичайно ефективно забивав, підбирав і віддавав передачі. Він щодня важко працює, останнім залишає тренувальний майданчик і підтримує товаришів. Ніколи не чув від нього жодного негативу. Справжній лідер та капітан», - прокоментував гру Близнюка тренер команди Шантей Леганс.