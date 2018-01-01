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    Український боксер Далакян: Я захищаю честь України

    Далакян став третім українцем, який володіє поясом чемпіона світу в професійному боксі
    Чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (16-0, 11 КО) прокоментував перемогу над Брайаном Вілорією (38-6, 23 КО). Про це повідомляє видання Fino Boxing. «Це найбільша вершина, чого можна тільки бажати професійному боксеру. Кожен раунд для мене був ключовим. Я виходив на кожен раунд, як на останній. Під час бою я вважав,
    • Вчора, 22:12
    • Розсилка
    Артем Далакян. Фото: YouTube
    Артем Далакян. Фото: YouTube

    Далакян став третім українцем, який володіє поясом чемпіона світу в професійному боксі

    Чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (16-0, 11 КО) прокоментував перемогу над Брайаном Вілорією (38-6, 23 КО).

    Про це повідомляє видання Fino Boxing.

    «Це найбільша вершина, чого можна тільки бажати професійному боксеру. Кожен раунд для мене був ключовим. Я виходив на кожен раунд, як на останній. Під час бою я вважав, що за очками виграю. Може бути, десь були нічиї, але я в раундах не програвав», - зазначив Артем.

    «Ця перемога важлива для моєї країни, друзів, керівництва, сім'ї. Для країни в першу чергу, оскільки я захищаю честь України», - сказав Далакян.

    Відзначимо, що Далакян став третім українцем, який володіє поясом чемпіона світу в професійному боксі. На даний момент поясами чемпіонів світу володіють Олександр Усик і Василь Ломаченко.

    бокс
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