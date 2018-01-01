Український боксер Далакян: Я захищаю честь України

Далакян став третім українцем, який володіє поясом чемпіона світу в професійному боксі

Чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (16-0, 11 КО) прокоментував перемогу над Брайаном Вілорією (38-6, 23 КО). Про це повідомляє видання Fino Boxing. «Це найбільша вершина, чого можна тільки бажати професійному боксеру. Кожен раунд для мене був ключовим. Я виходив на кожен раунд, як на останній. Під час бою я вважав,



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Артем Далакян. Фото: YouTube

Далакян став третім українцем, який володіє поясом чемпіона світу в професійному боксі

Чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (16-0, 11 КО) прокоментував перемогу над Брайаном Вілорією (38-6, 23 КО).

Про це повідомляє видання Fino Boxing.

«Це найбільша вершина, чого можна тільки бажати професійному боксеру. Кожен раунд для мене був ключовим. Я виходив на кожен раунд, як на останній. Під час бою я вважав, що за очками виграю. Може бути, десь були нічиї, але я в раундах не програвав», - зазначив Артем.

«Ця перемога важлива для моєї країни, друзів, керівництва, сім'ї. Для країни в першу чергу, оскільки я захищаю честь України», - сказав Далакян.

Відзначимо, що Далакян став третім українцем, який володіє поясом чемпіона світу в професійному боксі. На даний момент поясами чемпіонів світу володіють Олександр Усик і Василь Ломаченко.