Український боксер Голуб завоював чемпіонський пояс у США



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Іван Голуб

Голуб здобув перемогу рішенням суддів

Українець Іван Голуб (15-1, 12 КО) зустрівся з американцем Ланардо Танера (34-13-2, 21 КО) у поєдинку другої напівсередньої ваги за титул чемпіона США за версією WBC.

Бій проходив у Гановері (Меріленд, США).

Голуб здобув перемогу рішенням суддів.

Українець почав контролювати Танер з початку бою, але той уникав влучень Голуба в першій половині бою.

Уже в другій 43-річний Танер почав втомлюватися і пропускати удари молодого українця.

Троє суддів одноголосно віддали перемогу українцю (двічі 100: 90 і 99:91).

Нагадаємо, в попередньому поєдинку Голуб святкував перемогу над колумбійцем Фіделем Монтерросо Муньосом.

Для Голуба той поєдинок став поверненням на ринг після першої в кар'єрі поразки, яку Іван отримав у поєдинку проти Джемонтея Кларка в червні 2017 року – тоді українець програв за очками.

29-річний Іван Голуб народився в Горлівці, зараз живе і тренується в Нью-Йорку, і всі свої бої проводить у США.

У послужному списку боксера 15 перемог (12 з них дострокові) і одна поразка. У рейтингу боксерів напівсередньої ваги займає 87-е місце.

Джерело: ua-football.com