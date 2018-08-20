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    Український боксер Голуб завоював чемпіонський пояс у США

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    Іван Голуб - Український боксер Голуб завоював чемпіонський пояс у США
    Іван Голуб

    Голуб здобув перемогу рішенням суддів

    Українець Іван Голуб (15-1, 12 КО) зустрівся з американцем Ланардо Танера (34-13-2, 21 КО) у поєдинку другої напівсередньої ваги за титул чемпіона США за версією WBC.

    Бій проходив у Гановері (Меріленд, США).

    Голуб здобув перемогу рішенням суддів.

    Українець почав контролювати Танер з початку бою, але той уникав влучень Голуба в першій половині бою.

    Уже в другій 43-річний Танер почав втомлюватися і пропускати удари молодого українця.

    Троє суддів одноголосно віддали перемогу українцю (двічі 100: 90 і 99:91).

    Нагадаємо, в попередньому поєдинку Голуб святкував перемогу над колумбійцем Фіделем Монтерросо Муньосом.

    Для Голуба той поєдинок став поверненням на ринг після першої в кар'єрі поразки, яку Іван отримав у поєдинку проти Джемонтея Кларка в червні 2017 року – тоді українець програв за очками.

    29-річний Іван Голуб народився в Горлівці, зараз живе і тренується в Нью-Йорку, і всі свої бої проводить у США.

    У послужному списку боксера 15 перемог (12 з них дострокові) і одна поразка. У рейтингу боксерів напівсередньої ваги займає 87-е місце.

    Джерело: ua-football.com

    бокс Іван Голуб
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