Український боксер Митрофанов здобув свою другу перемогу на професійному ринзі
- Сьогодні, 11:50
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Дмитро Митрофанов. Фото: Хsport
Бій Митрофанова з Віллісом був восьмираундовим
Перспективний український середньоваговик Дмитро Митрофанов (2-0, 1 КО) здобув свою другу перемогу на професійному ринзі.
Український боксер здолав одноголосним рішенням суддів американця Маркуса Вілліса (17-5-2, 4 КО).
Бій Митрофанова з Віллісом був восьмираундовим, і закінчився він перемогою українського боксера з рахунком 80:72 на картах всіх трьох суддів.
Джерело: boxingnews.com.ua