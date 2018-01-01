Український боксер Митрофанов здобув свою другу перемогу на професійному ринзі

Бій Митрофанова з Віллісом був восьмираундовим

Перспективний український середньоваговик Дмитро Митрофанов (2-0, 1 КО) здобув свою другу перемогу на професійному ринзі. Український боксер здолав одноголосним рішенням суддів американця Маркуса Вілліса (17-5-2, 4 КО). Бій Митрофанова з Віллісом був восьмираундовим, і закінчився він перемогою українського боксера з рахунком 80:72 на картах всіх