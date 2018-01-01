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    Український боксер Митрофанов здобув свою другу перемогу на професійному ринзі

    Бій Митрофанова з Віллісом був восьмираундовим
    Перспективний український середньоваговик Дмитро Митрофанов (2-0, 1 КО) здобув свою другу перемогу на професійному ринзі. Український боксер здолав одноголосним рішенням суддів американця Маркуса Вілліса (17-5-2, 4 КО). Бій Митрофанова з Віллісом був восьмираундовим, і закінчився він перемогою українського боксера з рахунком 80:72 на картах всіх
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    Дмитро Митрофанов. Фото: Хsport
    Дмитро Митрофанов. Фото: Хsport

    Бій Митрофанова з Віллісом був восьмираундовим

    Перспективний український середньоваговик Дмитро Митрофанов (2-0, 1 КО) здобув свою другу перемогу на професійному ринзі.

    Український боксер здолав одноголосним рішенням суддів американця Маркуса Вілліса (17-5-2, 4 КО).

    Бій Митрофанова з Віллісом був восьмираундовим, і закінчився він перемогою українського боксера з рахунком 80:72 на картах всіх трьох суддів.


    Джерело: boxingnews.com.ua

    бокс
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