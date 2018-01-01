Український боксер Сіренко вийде в ринг проти екс-бійця ММА
- Сьогодні, 15:46
-
Розсилка
Поєдинок відбудеться в Йоганнесбурзі
Український суперважкоатлет Владислав Сіренко (4-0, 3 КО) повернеться в ринг 23 лютого цього року.
Про це повідомляє Luckypunch.net.
Суперником українця стане колишній боєць ММА Дені ван Хірден (1-0-2, 1 КО) з ПАР.
Поєдинок українця і південноафриканця відбудеться в Emerald Casino в Йоганнесбурзі.
Для ван Хірдена бій з українським боксером стане четвертим на профі-рингу.
Всі свої попередні бої південноафриканець провів в 2017, на рахунку боксера одна перемога і дві нічиї.
Популярність ван Хірден здобув в ММА, де він провів 24 поєдинки, 16 з яких завершилися перемогою південноафриканського бійця.
Останній поєдинок у змішаних єдиноборствах майбутній суперник українця провів 16 жовтня 2016 року.
Зазначимо, що для Сіренка цей бій стане проміжним.
Після поєдинку з ван Хірденом український боксер має намір поборотися за титул чемпіона світу за версією World Boxing Council серед молоді.
Джерело: xsport.ua