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    Український боксер Сіренко вийде в ринг проти екс-бійця ММА

    Поєдинок відбудеться в Йоганнесбурзі
    Український суперважкоатлет Владислав Сіренко (4-0, 3 КО) повернеться в ринг 23 лютого цього року. Про це повідомляє Luckypunch.net. Суперником українця стане колишній боєць ММА Дені ван Хірден (1-0-2, 1 КО) з ПАР. Поєдинок українця і південноафриканця відбудеться в Emerald Casino в Йоганнесбурзі. Для ван Хірдена бій з українським боксером
    • Сьогодні, 15:46
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    Владислав Сіренко. Фото:&nbsp;<span>Facebook боксера</span>
    Владислав Сіренко. Фото: Facebook боксера

    Поєдинок відбудеться в Йоганнесбурзі

    Український суперважкоатлет Владислав Сіренко (4-0, 3 КО) повернеться в ринг 23 лютого цього року.

    Про це повідомляє Luckypunch.net.

    Суперником українця стане колишній боєць ММА Дені ван Хірден (1-0-2, 1 КО) з ПАР.

    Поєдинок українця і південноафриканця відбудеться в Emerald Casino в Йоганнесбурзі.

    Для ван Хірдена бій з українським боксером стане четвертим на профі-рингу.

    Всі свої попередні бої південноафриканець провів в 2017, на рахунку боксера одна перемога і дві нічиї.

    Популярність ван Хірден здобув в ММА, де він провів 24 поєдинки, 16 з яких завершилися перемогою південноафриканського бійця.

    Останній поєдинок у змішаних єдиноборствах майбутній суперник українця провів 16 жовтня 2016 року.

    Зазначимо, що для Сіренка цей бій стане проміжним.

    Після поєдинку з ван Хірденом український боксер має намір поборотися за титул чемпіона світу за версією World Boxing Council серед молоді.

    Джерело: xsport.ua

    бокс
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