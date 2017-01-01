Український дзюдоїст Хаммо – бронзовий призер клубного чемпіонату Європи

Якві став призером «Європейської ліги» з дзюдо у складі грецького клубу

Яків Хаммо у складі грецького клубу «Аріс» став бронзовим призером клубного чемпіонату Європи, що відбувся в останню суботу осені у німецькому місті Вупперталь. З рахунком 4:1 Яків і його команда перемогли чеську п'ятірку з міста Брно, але за вихід у фінал поступилися 0:5 російській команді «Едельвейс» зі столиці Чечні



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Якві став призером «Європейської ліги» з дзюдо у складі грецького клубу

Яків Хаммо у складі грецького клубу «Аріс» став бронзовим призером клубного чемпіонату Європи, що відбувся в останню суботу осені у німецькому місті Вупперталь.

З рахунком 4:1 Яків і його команда перемогли чеську п'ятірку з міста Брно, але за вихід у фінал поступилися 0:5 російській команді «Едельвейс» зі столиці Чечні – Грозного, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України.

Своєму супернику, Тамерлану Башаєву, Хаммо програв, отримавши третє «шидо» у додатковий час.

У «бронзовому» фіналі з французькою командою «Sucy» два кидка Якова на «ваза-арі» свого опонента Адріана Піна збільшили переможний рахунок грецької команди до чотирьох очок, внісши «Аріс» у число учасників клубного чемпіонату Європи «Золота ліга» наступного року.

Переможцем «Європейської ліги» став клуб «Едельвейс» завдяки перемозі над командою «Валенсія» з Іспанії.

У жінок перемогу святкували француженки з клубу «Flam 91».

Клубний чемпіонат Європи «Золота ліга» в Анкарі також не обійшовся без участі українців. Світлана Ярьомка виступала за австрійський клуб з Відня, але її команда посіла сьоме місце.

Клуб Станіслава Бондаренка з Белграда також не потрапив у число призерів, зайнявши підсумкове п'яте місце.

Чемпіонат Європи серед клубів організований як система змагань двох рівнів, що складаються з клубного чемпіонату Європи «Європейська ліга» та клубного чемпіонату Європи «Золота ліга».

Учасником «Європейської ліги» може стати будь-який європейський клуб, який потрапив до вісімки кращих на національному клубному чемпіонаті своєї країни, а у «Золотій лізі» беруть участь по чотири медалісти торішніх чемпіонатів Європи серед клубів.