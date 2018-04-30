Український футболіст Ігор Пластун став чемпіоном Болгарії
- Сьогодні, 14:59
-
Розсилка
«Лудогорець» достроково виграв чемпіонство у своєму чемпіонаті
Український захисник Ігор Пластун достроково став чемпіоном Болгарії у складі «Лудогорця».
У п'ятницю команда з Разграда обіграла на виїзді «Верею» (3:0), а софійський ЦСКА також у гостях поступився «Ботеву» (1:2).
Завдяки цьому за чотири тури до фінішу «Лудогорець» відірвався від «армійців» на недосяжні 12 очок.
Болгарська команда в сьомий раз поспіль стала чемпіоном і в наступному сезоні стане єдиним представником країни у Лізі чемпіонів.
Для Ігоря Пластуна цей титул став другим, у поточному сезоні на рахунку 27-річного українця 42 матчі та два голи у всіх турнірах, передає sportarena.com.
7 times in a row !! Ludogorets Champion #WeARELudogorets #ludogorets pic.twitter.com/Df5ja7KEFT— PFC Ludogorets 1945 (@Ludogorets1945) 29 квітня 2018 р.
Зазначимо, що Пластун, незважаючи на всі успіхи, не отримує виклик у національну збірну України.