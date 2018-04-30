  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Український футболіст Ігор Пластун став чемпіоном Болгарії

    «Лудогорець» достроково виграв чемпіонство у своєму чемпіонаті
    Український захисник Ігор Пластун достроково став чемпіоном Болгарії у складі «Лудогорця». У п'ятницю команда з Разграда обіграла на виїзді «Верею» (3:0), а софійський ЦСКА також у гостях поступився «Ботеву» (1:2). Завдяки цьому за чотири тури до фінішу «Лудогорець» відірвався від
    • Сьогодні, 14:59
    • Розсилка
    Ігор Пластун. Фото ФК &laquo;Лудогорець&raquo;
    Ігор Пластун. Фото ФК «Лудогорець»

    «Лудогорець» достроково виграв чемпіонство у своєму чемпіонаті

    Український захисник Ігор Пластун достроково став чемпіоном Болгарії у складі «Лудогорця».

    У п'ятницю команда з Разграда обіграла на виїзді «Верею» (3:0), а софійський ЦСКА також у гостях поступився «Ботеву» (1:2).

    Завдяки цьому за чотири тури до фінішу «Лудогорець» відірвався від «армійців» на недосяжні 12 очок.

    Болгарська команда в сьомий раз поспіль стала чемпіоном і в наступному сезоні стане єдиним представником країни у Лізі чемпіонів.

    Для Ігоря Пластуна цей титул став другим, у поточному сезоні на рахунку 27-річного українця 42 матчі та два голи у всіх турнірах, передає sportarena.com.

    Зазначимо, що Пластун, незважаючи на всі успіхи, не отримує виклик у національну збірну України.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ українці Болгарія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ