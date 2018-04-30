Український футболіст Ігор Пластун став чемпіоном Болгарії

«Лудогорець» достроково виграв чемпіонство у своєму чемпіонаті

Український захисник Ігор Пластун достроково став чемпіоном Болгарії у складі «Лудогорця». У п'ятницю команда з Разграда обіграла на виїзді «Верею» (3:0), а софійський ЦСКА також у гостях поступився «Ботеву» (1:2). Завдяки цьому за чотири тури до фінішу «Лудогорець» відірвався від



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Ігор Пластун. Фото ФК «Лудогорець»

«Лудогорець» достроково виграв чемпіонство у своєму чемпіонаті

Український захисник Ігор Пластун достроково став чемпіоном Болгарії у складі «Лудогорця».

У п'ятницю команда з Разграда обіграла на виїзді «Верею» (3:0), а софійський ЦСКА також у гостях поступився «Ботеву» (1:2).

Завдяки цьому за чотири тури до фінішу «Лудогорець» відірвався від «армійців» на недосяжні 12 очок.

Болгарська команда в сьомий раз поспіль стала чемпіоном і в наступному сезоні стане єдиним представником країни у Лізі чемпіонів.

Для Ігоря Пластуна цей титул став другим, у поточному сезоні на рахунку 27-річного українця 42 матчі та два голи у всіх турнірах, передає sportarena.com.

Зазначимо, що Пластун, незважаючи на всі успіхи, не отримує виклик у національну збірну України.