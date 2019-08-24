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    Український спринтер шокував американців перемогою на чемпіонаті світу з плавання

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    Владислав Бухов впритул приблизився до результатів, які дають змогу претендувати на високі місця серед дорослих - Український спринтер шокував американців перемогою на чемпіонаті світу з плавання
    Владислав Бухов впритул приблизився до результатів, які дають змогу претендувати на високі місця серед дорослих
    FINA

    Золото Владислава Бухова можна назвати сенсаційним

    Киянин Владислав Бухова здобув для України першу медаль юніорського чемпіонату світу з плавання в Бухаресті (Румунія).

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    Плавцеві вдалося стати першим на дистанції 50 метрів вільним стилем.

    Варто зазначити, що українець обійшов найближчого переслідувача Девіда Кертісса зі США всього на одну соту секунди, зупинивши таймер на позначці в 22,13 секунди.

    Бронзу виграв ще один американець Адам Чейні – 22,44.

    Зауважимо, що Бухов впритул приблизився до результатів, з якими можна конкурувати за найвищі місця на дорослому рівні. Там боротьба за медалі триває між тими, хто випливає з 22-х секунд.

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