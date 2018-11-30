Український тренер залишить італійський клуб, який належить росіянину



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Кирило Большаков Фото взяте з сайту ФБУ

Кирило Большаков буде шукати інше місце роботи

Український тренер Кирило Большаков залишить посаду асистента головного тренера італійського «Канту».

Про це повідомляє Sportando з посиланням на власні джерела.

Большаков не буде продовжувати співпрацю з італійським клубом, передає офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Очікується, що найближчим часом «Канту» офіційно про це повідомить.

Раніше повідомлялося, що російський власник «Канту» Дмитро Герасименко готовий безкоштовно віддати свою частку акцій клубу (65%) через тиск держслужбовців на його активи у Волгоградській області.

Нагадаємо, ще у жовтні, після стартового туру у баскетбольній Серії А, Большаков поступився посадою головного тренера Марко Содіні.

Український фахівець перейшов тоді якраз на посаду асистента.