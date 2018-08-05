Прем'єр-ліга. Раванеллі програє втретє поспіль, «Маріуполь» вивозить важкі три очки зі столиці (Відео)



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«Арсенал-Київ» нарешті забив свій перший гол в УПЛ проте це не допомогло команді уникнути поразки у матчі проти «Маріуполя»

У третьому турі підопічні Фабріціо Раванеллі знову не змогли зачепитися хоча б за нічию. Невиразна гра «канонірів» у перших двох турах змусила керівництво клубу напредодні матчу з «Маріуполем» арендувати одразу сімох гравців у київського «Динамо». На поле стадіону імені Валерія Лобановського у стартовому складі цього вечора з'явилися одразу четверо з них.

Слід визнати, що команда Раванеллі виглядала все ж не так безпорадно як у двох стартових поєдинках. «Арсеналу» нарешті вдалось забити історичний перший гол у прем'єр лізі, коли на 22-й хвилині Лола відгукнувся на подачу з флангу від Ніколіча. Проте ще в першому таймі голи Фоміна та Боярчука на 33-й та 44-й хвилинах відповідно встановили остаточний рахунок у зустрічі:1-2 на користь гостей.

Ця перемога стала першой для «Маріуполя» у поточному сезоні.

Арсенал-Київ - Маріуполь 1: 2

Голи: Лола, 22 - Фомін, 36 (з пенальті), Борячук, 44

Арсенал-Київ: Сітало - Ніколіч, Піріс, Балта, Дубінчак - Домбровський, Оріховський - Бушман (Семенюк, 65), Баланюк (Гринь, 46), Лола - Алєксєєв (Стріжак, 89)

Маріуполь: Гальчук - Дава, Яворський, Чоботенко - Кірюханцев, Мішньов (Тищенко, 70), Коробенко (Білий, 52), Вакула (Піхаленок, 46), Демєрі - Борячук, Фомін

Попередження: Ніколіч - Пихаленок