  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Усейн Болт став професійним футболістом (Відео)

    • Розсилка
    Фото надане сайтом kp.ua - Усейн Болт став професійним футболістом (Відео)
    Фото надане сайтом kp.ua

    Атлет вперше вийшов на поле в офіційному матчі

    Ямайський спринтер Усейн Болт дебютував у складі австралійського футбольного клубу «Сентрал Кост Марінерс» у матчі проти «Сентрал Кост Селект».

    Болт вийшов на поле на 72-й хвилині. На той момент рахунок уже був 6: 0 на користь його команди. Ямаєць не зміг відзначитися взяттям воріт, хоча і мав кілька непоганих нагод. У підсумку зустріч завершилася з рахунком 6: 1.

    Автор: Відео з Youtube

    Легкоатлет завершив кар'єру у 2017 році після чемпіонату світу з легкої атлетики в Лондоні, який виявився провальним для нього: приймаючи участь в естафеті 4х100 Болт отримав травму і навіть не фінішував.

    Усейн Болт неодноразово заявляв про свої футбольні амбіції і намагався влаштуватися у різні європейські клуби. В результаті спортсмен перебрався до Австралії і приєднався до «Сентрал Кост Марінерс» в липні цього року. Відповідну інформацію він оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.

    Джерело: http://kp.ua/sport/546649-roman-zozulia-v-yspanyy-sylnaia-tennysnaia-shkola-nadeuis-dochka-stanet-ta

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ