Усейн Болт став професійним футболістом (Відео)



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Фото надане сайтом kp.ua

Атлет вперше вийшов на поле в офіційному матчі

Ямайський спринтер Усейн Болт дебютував у складі австралійського футбольного клубу «Сентрал Кост Марінерс» у матчі проти «Сентрал Кост Селект».

Болт вийшов на поле на 72-й хвилині. На той момент рахунок уже був 6: 0 на користь його команди. Ямаєць не зміг відзначитися взяттям воріт, хоча і мав кілька непоганих нагод. У підсумку зустріч завершилася з рахунком 6: 1.

Автор: Відео з Youtube

Легкоатлет завершив кар'єру у 2017 році після чемпіонату світу з легкої атлетики в Лондоні, який виявився провальним для нього: приймаючи участь в естафеті 4х100 Болт отримав травму і навіть не фінішував.

Усейн Болт неодноразово заявляв про свої футбольні амбіції і намагався влаштуватися у різні європейські клуби. В результаті спортсмен перебрався до Австралії і приєднався до «Сентрал Кост Марінерс» в липні цього року. Відповідну інформацію він оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.

Джерело: http://kp.ua/sport/546649-roman-zozulia-v-yspanyy-sylnaia-tennysnaia-shkola-nadeuis-dochka-stanet-ta