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    Успіхи українських футболістів в Іспанії, Бельгії та Туреччині. Підсумки вікенду

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    Фот: &laquo;Генк&raquo; - Успіхи українських футболістів в Іспанії, Бельгії та Туреччині. Підсумки вікенду
    Фот: «Генк»

    Лунін здобув трофей у мадридському «Реалі»

    Минулий ігровий клубний вікенд для футболістів національної збірної України розпочався у суботу.

    У Мадриді Андрій Лунін разом зі своїм «Реалом» переміг у традиційному матчі за Кубок Сантьяго Бернабеу італійський «Мілан» (3:1).

    Український воротар вийшов на поле на 78-й хвилині й знову не пропустив, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Уже у неділю сталася історична подія. Атакувальний півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко дебютував в англійській прем’єр-лізі у складі «Вест Гему» у матчі з «Ліверпулем». Правда, особливої радості це нашому футболісту не принесло.

    Набагато краще йдуть справи у бельгійських легіонерів. «Генк» Руслана Маліновського з голом українця обіграв «Остенде» (2:0). А «Гент» Романа Яремчука, який також відзначився забитим м’ячем, розбив «Васланд-Беверен» (4:1).

    Забив свій гол у ворота «Бешикташу» й нападник «Акхісара» Євген Селезньов. Утім, це не допомогло його команді уникнути поразки на старті чемпіонату Туреччини (1:2).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко Руслан Маліновський
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