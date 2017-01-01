В Одесі у найближчі роки планують побудувати нову універсальну арену

На проект планується виділити 90 мільйонів гривень

Останнім часом в Одесі здійснюються кроки з розвитку баскетболу, зокрема, планується будівництво нової арени. Окрім того, в одну структуру об’єдналися клуби «БІПА-Одеса» та «Динамо-Одеса». Про плани розвитку баскетболу й інфраструктури у місті розповів в інтерв’ю odessamedia.net голова одеської баскетбольної



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На проект планується виділити 90 мільйонів гривень

Останнім часом в Одесі здійснюються кроки з розвитку баскетболу, зокрема, планується будівництво нової арени.

Окрім того, в одну структуру об’єдналися клуби «БІПА-Одеса» та «Динамо-Одеса».

Про плани розвитку баскетболу й інфраструктури у місті розповів в інтерв’ю odessamedia.net голова одеської баскетбольної федерації Павло Вугельман.

«Одне з ключових завдань, які ми ставимо на майбутній сезон – початок будівництва універсального спортивного комплексу – головної арени міста. Поки обговорюється місце, де цей комплекс буде розташовуватися, можливо, по дорозі на селище Котовського, де є ділянка землі, яка належить місту» - сказав він.

«Наразі Федерація баскетболу з профільним міністерством розробили програму, за якою Федерація, міністерство, обласна та міська влади можуть об'єднати свої зусилля та реалізувати цей проект вартістю 90 млн грн», - додав він.

За словами Вугельмана, аналогічні комплекси вже існують у Європі з таким же бюджетом.

«Суть полягає у тому, що з необхідних 90 млн гривень 30 млн виділяється з держбюджету, 30 млн - з обласного і 30 млн - з міського. Якщо все буде проходити гладко, то через два роки ми отримаємо нову сучасну арену», - підсумував він.