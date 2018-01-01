В Прем’єр-лізі з'явиться новий спонсор

В даний час УПЛ проводить опитування всіх клубів з цього питання

Чеська автомобілебудівна компанія Skoda буде новим спонсором української Прем'єр-ліги, повідомляє телеканал «Футбол 1». За інформацією джерела, сторони перебувають за крок від підписання контракту на півтора року з можливістю продовження. В даний час УПЛ проводить опитування всіх клубів з цього питання. Половина членів ліги вже дали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українська Прем'єр-ліга

В даний час УПЛ проводить опитування всіх клубів з цього питання

Чеська автомобілебудівна компанія Skoda буде новим спонсором української Прем'єр-ліги, повідомляє телеканал «Футбол 1».

За інформацією джерела, сторони перебувають за крок від підписання контракту на півтора року з можливістю продовження.

В даний час УПЛ проводить опитування всіх клубів з цього питання. Половина членів ліги вже дали свою згоду, а для підписання угоди не вистачає лише одного голосу.

Згідно потенційному контрактом з Skoda, всі клуби будуть отримувати рівні частини від загальної суми.

Також повідомляється, що у Skoda є амбіції стати титульним спонсором елітної ліги чемпіонату України.

В даний час в української Прем'єр-ліги немає титульного спонсора, а в минулому сезоні ним була букмекерська контора.