В Прем’єр-лізі з'явиться новий спонсор
- Сьогодні, 15:16
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Українська Прем'єр-ліга
В даний час УПЛ проводить опитування всіх клубів з цього питанняЧеська автомобілебудівна компанія Skoda буде новим спонсором української Прем'єр-ліги, повідомляє телеканал «Футбол 1».
За інформацією джерела, сторони перебувають за крок від підписання контракту на півтора року з можливістю продовження.
В даний час УПЛ проводить опитування всіх клубів з цього питання. Половина членів ліги вже дали свою згоду, а для підписання угоди не вистачає лише одного голосу.
Згідно потенційному контрактом з Skoda, всі клуби будуть отримувати рівні частини від загальної суми.
Також повідомляється, що у Skoda є амбіції стати титульним спонсором елітної ліги чемпіонату України.
В даний час в української Прем'єр-ліги немає титульного спонсора, а в минулому сезоні ним була букмекерська контора.