  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    В Прем’єр-лізі з'явиться новий спонсор

    В даний час УПЛ проводить опитування всіх клубів з цього питання
    Чеська автомобілебудівна компанія Skoda буде новим спонсором української Прем'єр-ліги, повідомляє телеканал «Футбол 1». За інформацією джерела, сторони перебувають за крок від підписання контракту на півтора року з можливістю продовження. В даний час УПЛ проводить опитування всіх клубів з цього питання. Половина членів ліги вже дали
    • Сьогодні, 15:16
    • Розсилка
    Українська Прем'єр-ліга
    Українська Прем'єр-ліга

    В даний час УПЛ проводить опитування всіх клубів з цього питання

    Чеська автомобілебудівна компанія Skoda буде новим спонсором української Прем'єр-ліги, повідомляє телеканал «Футбол 1».

    За інформацією джерела, сторони перебувають за крок від підписання контракту на півтора року з можливістю продовження.

    В даний час УПЛ проводить опитування всіх клубів з цього питання. Половина членів ліги вже дали свою згоду, а для підписання угоди не вистачає лише одного голосу.

    Згідно потенційному контрактом з Skoda, всі клуби будуть отримувати рівні частини від загальної суми.

    Також повідомляється, що у Skoda є амбіції стати титульним спонсором елітної ліги чемпіонату України.

    В даний час в української Прем'єр-ліги немає титульного спонсора, а в минулому сезоні ним була букмекерська контора.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем'єр Ліга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ