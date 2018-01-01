В «Шахтарі» підтвердили повернення Гречишкіна в команду

Останні 2,5 року Гречишкін на правах оренди захищав кольори «Зорі»

Центральний півзахисник Дмитро Гречишкін знову буде членом команди «Шахтар», повідомляє офіційний сайт донецького клубу. Напередодні в пресі з'явилися відомості, що головний тренер «гірників» Паулу Фонсека вирішив взяти 26-річного виконавця на тренувальні збори команди. Сьогодні ж цю інформацію офіційно підтвердив клубний



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Дмитро Гречишкін. Фото: Футбол 24

Останні 2,5 року Гречишкін на правах оренди захищав кольори «Зорі»

Центральний півзахисник Дмитро Гречишкін знову буде членом команди «Шахтар», повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Напередодні в пресі з'явилися відомості, що головний тренер «гірників» Паулу Фонсека вирішив взяти 26-річного виконавця на тренувальні збори команди. Сьогодні ж цю інформацію офіційно підтвердив клубний сайт «Шахтаря».

Найближчі тренувальні збори команда проведе в Туреччині. На них «гірники» вилетять вже в понеділок, 15 січня.

Нагадаємо, останні 2,5 року Гречишкін на правах оренди захищав кольори «Зорі».

У «Зорі» футболіст нерідко виступав на позиції центрального захисника, тому на якій позиції потенційно бачить в складі Гречишкіна Фонсека поки невідомо.