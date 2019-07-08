В УЄФА спростували чутки про запрошення Аргентини виступити в Лізі націй



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Ліонель Мессі

Мессі не виступатиме на рівні збірних під егідою УЄФА

Представники УЄФА прокоментували інформацію про запрошення збірної Аргентини виступити в Лізі націй.

«Повідомлення про те, що Аргентину запросили до участі в турнірах під егідою УЄФА і запропонували стати членом організації, не відповідають дійсності. Ми ніколи не вступали в переговори з даного питання.

Проте в знак дружби УЄФА, звичайно, запросить збірну Аргентини подивитися матчі будь-якого змагання під егідою організації як спеціальних гостей», - йдеться в заяві УЄФА.

Раніше з'явилася непідтверджена інформація, що Аргентинська федерація футболу отримала пропозицію від УЄФА виступити в Лізі націй після того, як нападник і капітан національної команди Ліонель Мессі звинуватив КОНМЕБОЛ в корупції.

Джерело: Чемпионат.com