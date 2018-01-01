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    Вболівальники «Динамо» обрали найкращого гравця 2017 року

    Компанію Андрію у трійці лауреатів склали Віталій Буяльський та Дьємерсі Мбокані
    Рівно тиждень на офіційному сайті «Динамо» клубу тривало голосування за титул найкращого гравця, який виступав за київський клуб у 2017 році. Майже третину голосів, а саме 32%, набрав екс-капітан «біло-синіх» Андрій Ярмоленко, який виступав за «Динамо» до кінця серпня, а в останні дні літа перейшов до
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    Андрій Ярмоленко. Фото: ФК Динамо
    Андрій Ярмоленко. Фото: ФК Динамо

    Компанію Андрію у трійці лауреатів склали Віталій Буяльський та Дьємерсі Мбокані

    Рівно тиждень на офіційному сайті «Динамо» клубу тривало голосування за титул найкращого гравця, який виступав за київський клуб у 2017 році.

    Майже третину голосів, а саме 32%, набрав екс-капітан «біло-синіх» Андрій Ярмоленко, який виступав за «Динамо» до кінця серпня, а в останні дні літа перейшов до дортмундської «Боруссії», у складі якої дебютував 9 вересня.

    Компанію Андрію у трійці лауреатів склали Віталій Буяльський та Дьємерсі Мбокані, які набрали по 10% голосів.

    Трохи менше набрали Віктор Циганков та Жуніор Мораес.

    Отже, п’ятірка найкращих має такий вигляд:

    32% - Андрій Ярмоленко

    10% - Віталій Буяльський

    10% - Дьємерсі Мбокані

    9% - Віктор Циганков

    9% - Жуніор Мораес

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Андрій Ярмоленко
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