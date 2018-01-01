Вболівальники «Динамо» обрали найкращого гравця 2017 року
- Сьогодні, 18:10
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Компанію Андрію у трійці лауреатів склали Віталій Буяльський та Дьємерсі Мбокані
Рівно тиждень на офіційному сайті «Динамо» клубу тривало голосування за титул найкращого гравця, який виступав за київський клуб у 2017 році.
Майже третину голосів, а саме 32%, набрав екс-капітан «біло-синіх» Андрій Ярмоленко, який виступав за «Динамо» до кінця серпня, а в останні дні літа перейшов до дортмундської «Боруссії», у складі якої дебютував 9 вересня.
Компанію Андрію у трійці лауреатів склали Віталій Буяльський та Дьємерсі Мбокані, які набрали по 10% голосів.
Трохи менше набрали Віктор Циганков та Жуніор Мораес.
Отже, п’ятірка найкращих має такий вигляд:
32% - Андрій Ярмоленко
10% - Віталій Буяльський
10% - Дьємерсі Мбокані
9% - Віктор Циганков
9% - Жуніор Мораес