Вболівальники «Динамо» обрали найкращого гравця 2017 року

Компанію Андрію у трійці лауреатів склали Віталій Буяльський та Дьємерсі Мбокані

Рівно тиждень на офіційному сайті «Динамо» клубу тривало голосування за титул найкращого гравця, який виступав за київський клуб у 2017 році. Майже третину голосів, а саме 32%, набрав екс-капітан «біло-синіх» Андрій Ярмоленко, який виступав за «Динамо» до кінця серпня, а в останні дні літа перейшов до



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Андрій Ярмоленко. Фото: ФК Динамо

Компанію Андрію у трійці лауреатів склали Віталій Буяльський та Дьємерсі Мбокані

Рівно тиждень на офіційному сайті «Динамо» клубу тривало голосування за титул найкращого гравця, який виступав за київський клуб у 2017 році.

Майже третину голосів, а саме 32%, набрав екс-капітан «біло-синіх» Андрій Ярмоленко, який виступав за «Динамо» до кінця серпня, а в останні дні літа перейшов до дортмундської «Боруссії», у складі якої дебютував 9 вересня.

Компанію Андрію у трійці лауреатів склали Віталій Буяльський та Дьємерсі Мбокані, які набрали по 10% голосів.

Трохи менше набрали Віктор Циганков та Жуніор Мораес.

Отже, п’ятірка найкращих має такий вигляд:

32% - Андрій Ярмоленко

10% - Віталій Буяльський

10% - Дьємерсі Мбокані

9% - Віктор Циганков

9% - Жуніор Мораес