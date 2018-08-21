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    Вдалий легкоатлетичний вікенд: перемоги українців в Естонії

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    Тетяна Мельник - Вдалий легкоатлетичний вікенд: перемоги українців в Естонії
    Тетяна Мельник

    Тетяна Мельник оформила золотий дубль

    Минулого вік-енду українці виступили на кількох міжнародних турнірах.

    З одного з них вони повернулися з чотирма перемогами, інформує прес-служба Федерації легкої атлетики України.

    Парну (Естонія, 19 серпня)

    Олександр Соколов найшвидше подолав дистанцію 100 метрів (10,40 с).

    Тетяна Мельник оформила золотий дубль. Вона виграла 300 метрів (37,10 с) і зовсім нетипові для себе 100 (11,68 с). Щоправда, на 100-метрівці вітер перевищував допустиму норму - +2,1 м/с.

    Ці ж дистанції долала і Анастасія Бризгіна. Вона показала другий (39,17 с) і третій (12,19 с) результати відповідно.

    Христина Гришутина виграла змагання зі стрибків у довжину (6,61 м).

    У змаганнях з бігу на 300 метрів серед чоловіків Олексій Поздняков фінішував другим (33,93 с), а Данило Даниленко посів четверте місце (34,00 с). Юрій Кушнірук був восьмим з метання списа (72,23 м).

    Ґетеборг (Швеція, 18 серпня)

    Ганна Красуцька замкнула першу трійку з потрійного стрибка (13,73 м). Оксана Окунєва з результатом 1,80 м була п’ятою зі стрибків у висоту.

    Мендзиздроє (Польща, 17 серпня).

    Владислав Малихін з результатом 5,35 м був сьомим зі стрибків з жердиною.

    Збірна України легка атлетика
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