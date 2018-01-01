«Верес» отримав дозвіл на реконструкцію стадіону «Авангард»
- Сьогодні, 16:04
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Загальна місткість нової арени повинна скласти 13 466 місць
«Верес» отримав дозвіл на реконструкцію стадіону «Авангард» в місті Рівне.
Керівництво клубу, а також влада міста готові розпочати реконструкцію, для чого буде виділено перший транш у розмірі 20 мільйонів гривень.
Раніше повідомлялося, що «Вересу» дали зрозуміти, що найближчим часом дозвіл на реконструкцію арени клуб не отримає.
Після цього в ситуацію втрутилися керівники Рівненської області разом з депутатами державного рівня.
В результаті влада Рівного отримала письмовий дозвіл департаменту міського будівництва, архітектури та облаштування територій міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розпочати реконструкцію «Авангарду».
Міський голова Рівного Володимир Хомко оголосив про позачергове засідання міської ради 7 лютого, на якому депутати повинні будуть проголосувати за виділення 20 мільйонів гривень на реконструкцію арени.
Замовником реконструкції «Авангарду» є управління капітального будівництва Рівненського міськвиконкому.
Загальна місткість нової арени повинна була скласти 13 466 місць. Спочатку вартість реконструкції становила 110 мільйонів гривень, але в кінці минулого року президент «Вереса» Олексій Хахльов називав цифру вже в 150 мільйонів.
Джерело: sportarena.com