  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Верес» підпише колишнього захисника «Динамо»

    Попередній сезон футболіст грав за ФК «Тепловик-Прикарпаття»
    Основну команду народного клубу «Верес» незабаром поповнить центральний захисник Владислав Приймак. Про це повідомляє LuckyFansNews. 21-річний футболіст у цьому сезоні виступав у другій лізі (група А) за ФК «Прикарпаття», відзначився одним голом. Попередній сезон (2016/17) Владислав грав за ФК
    • Вчора, 14:42
    • Розсилка
    Владислав Приймак
    Владислав Приймак

    Попередній сезон футболіст грав за ФК «Тепловик-Прикарпаття»

    Основну команду народного клубу «Верес» незабаром поповнить центральний захисник Владислав Приймак.

    Про це повідомляє LuckyFansNews.

    21-річний футболіст у цьому сезоні виступав у другій лізі (група А) за ФК «Прикарпаття», відзначився одним голом.

    Попередній сезон (2016/17) Владислав грав за ФК «Тепловик-Прикарпаття», забив чотири голи.

    У дебютному для себе першому турі у 2-й лізі (2016/17) Владислав зробив дубль у ворота ФК «Арсенал-Київщина».

    У ДЮФЛ виступав за «Прикарпаття», з початку сезону 2012/2013 грав за «Динамо».

    У чемпіонаті юнацьких команд дебютував 07.08.2013 у матчі «Динамо» - «Чорноморець» (Одеса) - 2:1.

    Бронзовий призер ДЮФЛ - 2013 рік.

    Срібний призер першості України (U-21) - 2014/15.

    Срібний призер першості України (U-19) - 2014/15.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ