«Верес» підпише колишнього захисника «Динамо»
- Вчора, 14:42
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Попередній сезон футболіст грав за ФК «Тепловик-Прикарпаття»
Основну команду народного клубу «Верес» незабаром поповнить центральний захисник Владислав Приймак.
Про це повідомляє LuckyFansNews.
21-річний футболіст у цьому сезоні виступав у другій лізі (група А) за ФК «Прикарпаття», відзначився одним голом.
Попередній сезон (2016/17) Владислав грав за ФК «Тепловик-Прикарпаття», забив чотири голи.
У дебютному для себе першому турі у 2-й лізі (2016/17) Владислав зробив дубль у ворота ФК «Арсенал-Київщина».
У ДЮФЛ виступав за «Прикарпаття», з початку сезону 2012/2013 грав за «Динамо».
У чемпіонаті юнацьких команд дебютував 07.08.2013 у матчі «Динамо» - «Чорноморець» (Одеса) - 2:1.
Бронзовий призер ДЮФЛ - 2013 рік.
Срібний призер першості України (U-21) - 2014/15.
Срібний призер першості України (U-19) - 2014/15.