«Верес» підпише колишнього захисника «Динамо»

Попередній сезон футболіст грав за ФК «Тепловик-Прикарпаття»

Основну команду народного клубу «Верес» незабаром поповнить центральний захисник Владислав Приймак. Про це повідомляє LuckyFansNews. 21-річний футболіст у цьому сезоні виступав у другій лізі (група А) за ФК «Прикарпаття», відзначився одним голом. Попередній сезон (2016/17) Владислав грав за ФК