«Верес» розстався з братами Пасічами та підсилився двома новими виконавцями
- Сьогодні, 18:15
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У рівненському клубі відбулися кадрові зміни
Народний клуб «Верес» підписав контракти із двома футболістами.
Гравцями червоно-чорної команди стали Денис Кожанов та Антон Поступаленко, інформує офіційний сайт клубу.
Обидва півзахисники приєдналися до клубу у статусі вільних агентів та уклали з «Вересом» угоди терміном на два роки.
Кожанов народився 13 червня 1987 року у місті Гірник Донецької області. Зріст - 172 см, вага - 69 кг. Вихованець ФК «Маріуполь». Раніше виступав за донецький «Шахтар», «Карпати», «Севастополь», «Дачію» (Молдова) та «Маріуполь». Зіграв чотири матчі за збірну України.
Поступаленко народився 28 серпня 1988 року у Харкові. Зріст - 178 см, вага - 64 кг. Вихованець харківської ДЮСШ-13. Раніше виступав за «Металіст», «Закарпаття», алчевську «Сталь», донецький «Металург», кам’янську «Сталь» та «Олімпік». Зіграв п’ять матчів за молодіжну та юнацьку збірні України.
Окрім того, «Верес» офіційно припинив співпрацю із Геннадієм і Євгеном Пасічами.
Контракти з обома футболістами розірвані за згодою сторін. Обидва півзахисники вже отримали статус вільних агентів.
У першій частині сезону Геннадій зіграв за «Верес» у 18-ти матчах (чемпіонат УПЛ і Кубок України), забив один гол. Євген за «Верес» у першій половині сезону зіграв у 12-ти матчах, забив один гол.