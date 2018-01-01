«Верес» розстався з братами Пасічами та підсилився двома новими виконавцями

У рівненському клубі відбулися кадрові зміни

Народний клуб «Верес» підписав контракти із двома футболістами. Гравцями червоно-чорної команди стали Денис Кожанов та Антон Поступаленко, інформує офіційний сайт клубу. Обидва півзахисники приєдналися до клубу у статусі вільних агентів та уклали з «Вересом» угоди терміном на два роки. Кожанов народився 13 червня 1987



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Кожанов і Поступаленко

У рівненському клубі відбулися кадрові зміни

Народний клуб «Верес» підписав контракти із двома футболістами.

Гравцями червоно-чорної команди стали Денис Кожанов та Антон Поступаленко, інформує офіційний сайт клубу.

Обидва півзахисники приєдналися до клубу у статусі вільних агентів та уклали з «Вересом» угоди терміном на два роки.

Кожанов народився 13 червня 1987 року у місті Гірник Донецької області. Зріст - 172 см, вага - 69 кг. Вихованець ФК «Маріуполь». Раніше виступав за донецький «Шахтар», «Карпати», «Севастополь», «Дачію» (Молдова) та «Маріуполь». Зіграв чотири матчі за збірну України.

Поступаленко народився 28 серпня 1988 року у Харкові. Зріст - 178 см, вага - 64 кг. Вихованець харківської ДЮСШ-13. Раніше виступав за «Металіст», «Закарпаття», алчевську «Сталь», донецький «Металург», кам’янську «Сталь» та «Олімпік». Зіграв п’ять матчів за молодіжну та юнацьку збірні України.

Окрім того, «Верес» офіційно припинив співпрацю із Геннадієм і Євгеном Пасічами.

Контракти з обома футболістами розірвані за згодою сторін. Обидва півзахисники вже отримали статус вільних агентів.

У першій частині сезону Геннадій зіграв за «Верес» у 18-ти матчах (чемпіонат УПЛ і Кубок України), забив один гол. Євген за «Верес» у першій половині сезону зіграв у 12-ти матчах, забив один гол.