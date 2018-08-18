«Вест Гем» Ярмоленка зазнав другої поспіль поразки в чемпіонаті Англії
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Розсилка
Українець вийшов на заміну на 67-й хвилині матчу
У другому турі Прем'єр-ліги Англії «Вест Гем» Андрія Ярмоленка програв «Борнмут» (1:2).
Андрій вийшов на 67-й хвилині матчу і відзначився жовтою карточкою.
Після цієї поразки клуб українського півзахисника опустився на останню сходинку турнірної таблиці.
Прем'єр-ліга Англії
Матч 2-го туру
«Вест Гем» - «Борнмут» 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - Арнаутович (33, пен), 1:1 - Вілсон (60), 1:2 - Кук (66)
«Вест Гем»: Фабіанськи, Бальбуена, Масуаку, Сабалета, Огбонна, Нобл (Перес, 77), Вілшер, Феліпе Андерсон, Снодграсс (Санчес, 77), Арнаутович, Ернандес (Ярмоленко, 67)
«Борнмут»: Бегович, Кук, Деніелс, Сміт, Аке, Серман, Гослінг, Фрейзер, Брукс (Френсіс, 78), Кінг (Кук, 90), Вілсон.
Попередження: Гослінг (18), Нобл (40), Кінг (59), Огбонна (65), Вілшер (77), Феліпе Андерсон (89), Сабалета (90), Ярмоленко (90).