Видатна гра Ягупової принесла збірній України з баскетболу третю перемогу у відборі до Євробаскету

Наша команда наразі не знала очкових втрат

Жіноча національна збірна України зміцнила другу позицію в групі G кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року.

У третьому матчі відбору наша команда перемогла Фінляндію – 84:66. Відтак українки мають дві перемоги в трьох поєдинках. З п’ятьма очками вони посідають другу сходинку турнірної таблиці.

Очолює групу Бельгія, яка також 12 листопада перемогла Португалію – 59:49. У бельгійок три перемоги в трьох матчах.

Героїнею матчу Україна – Фінляндія стала лідерка нашої команди Аліна Ягупова, котра записала до свого активу трепл-дабл. Крім того, треба відзначити шісмть блок-шотів Вероніки Любинець. Більше «горшків» у поточній кваліфікаційній кампанії не робила жодна баскетболістка.

Україна – Фінляндія – 84:66 (22:25, 28:14, 20:17, 14:10)

Україна: Ягупова (22 + 12 підбирань + 10 передач), Любинець (19 + 6 підбирань + 6 блок-шотів), Сівакова (16 + 5 підбирань), Горобець (13 + 8 підбирань), Науменко (9 + 6 підбирань), Бойко (5), Волошина, Гозалова

Фінляндія: Лахтінен (18), Голопайнен (11), Аарніо (10), Коскімієс (8 + 6 підбирань), Туомісто (7), Айянен (6), Лехторанта (4), Калін (2), Пеландер, Рокканен, Сандвік, Укконен

12 листопада. Одівелш (Португалія)

Збірні України та Бельгії зіграють між собою 14 листопада. Номінально домашній для нас матч відбудеться в Португалії в ізольованому таборі через пандемію коронавірусу. Початок о 20:00.

Нагадаємо, у фінальний турнір чемпіонату Європи, який наступного року має відбутися в Іспанії та Франції, виходять дев'ять переможців груп та п'ять найкращих команд серед тих, що фінішують другими.