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    Відомий боксер потрапив до в'язниці за зв'язки з російською мафією

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    <span>Автанділ Хурцидзе /BoxingScene.com</span> - Відомий боксер потрапив до в'язниці за зв'язки з російською мафією
    Автанділ Хурцидзе /BoxingScene.com

    Грузинський боксер середньої ваги Хурцидзе засуджений до десяти років в'язниці

    Суд присяжних одноголосно визнав, що Автанділ Хурцидзе, був причетний до цілої низки злочинних схем, зокрема, насильства, вимагання, крадіжок, торгівлі краденим і шахрайства.

    Минулого літа Хурцидзе заарештували у Нью-Йорку під час спільного рейду поліції штату, ФБР та Служби зовнішньої розвідки.

    За версією звинувачення, боксер причетний до діяльності російської мафії під керівництвом Раждена Шулаї.

    Слідство стверджує, що угруповання, до якого входив Автанділ, займалося нелегальною торгівлею і шахрайством в особливо великих розмірах.

    Грузинському боксеру загрожує до 40 років позбавлення волі, повідомляє Boxingscene.

    У липні минулого року грузин повинен був битися за титул WBO у середній вазі з Біллі Джо Сондерсом.

    Джерело: iSport.ua

    суд бокс ФБР мафія
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