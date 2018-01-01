Відомий гонщик Рубенс Баррікелло потрапив до шпиталю через біль у голові

Екс-пілот Формули-1 прихворів, але вже відновлюється

Рубенс Баррікелло, який вигравав гонки за Ferrari та Brawn і провів 322 Гран Прі, сказав, що погано почувався у суботу через сильний головний біль. Баррікелло опублікував в Instagram відео з лікарні, де розповів, що на нього ще очікують перевірки, але незабаром він сподівається повернутися до перегонів. Він не розповів, що саме сталося, крім



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Рубенс Баррікелло

Екс-пілот Формули-1 прихворів, але вже відновлюється

Рубенс Баррікелло, який вигравав гонки за Ferrari та Brawn і провів 322 Гран Прі, сказав, що погано почувався у суботу через сильний головний біль.

Баррікелло опублікував в Instagram відео з лікарні, де розповів, що на нього ще очікують перевірки, але незабаром він сподівається повернутися до перегонів.

Він не розповів, що саме сталося, крім того, що припустив, що головний біль був пов'язаний із проблемами з венами.

«Я бачу, як усі відправляють мені повідомлення і переживають. Я давно нічого тут не писав, тому зараз усе розповім. У суботу, коли я прокинувся і вирішив прийняти душ, у мене дуже сильно заболіла голова. На щастя, дружина була поруч. Вона зателефонувала знайомому лікарю, який направив мене до шпиталю», - сказав він.

«У мене були невеликі проблеми з венами. Але зараз хочу сказати, що почуваю себе добре. На мене чекають перевірки і все таке інше, але зі мною все гаразд. Труднощі в житті змушують нас рости і ставати кращими», - додав Баррікелло.

Після відходу з Формули-1 Баррікелло виступав в IndyCar і бразильському туринзі. Останнім часом він зосередився на підтримці свого сина Едуардо, який виступає у картингу.

Джерело: ua.motorsport.com