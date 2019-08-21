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    Відомий український воротар став тренером у клубі, який двічі вигравав Кубок чемпіонів

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    Олександр Горяїнов тепер працює на португальський клуб - Відомий український воротар став тренером у клубі, який двічі вигравав Кубок чемпіонів
    Олександр Горяїнов тепер працює на португальський клуб
    Український футбол

    Тренерську кар’єру фахівець розпочинав у рідному «Металісті»

    44-річний екс-голкіпер харківського «Металіста» Олександр Горяїнов став тренером академії «Бенфіки» в Харкові.

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    На цю роботу легендарного воротаря запросив директор академії португальського клубу, ще один екс-гравець «Металіста» і збірної України Сергій Кандауров, який свого часу захищав кольори «Бенфіки».

    Після закінчення ігрової кар'єри Горяїнов працював спочатку тренерів воротарів в «Металісті-1925», а у вересні 2018 року став виконувачем обов’язки головного тренера.

    Горяїнов не зміг вивести клуб у Прем'єр-лігу і був звільнений після закінчення сезону.

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